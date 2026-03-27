هل تتذكرها؟ 11 مهنة من التسعينيات لم تعد موجودة اليوم

كانت تسعينيات القرن الماضي عقدًا من التحولات الدراماتيكية. التكنولوجيا تقدمت بسرعة، والعولمة أعادت تشكيل الصناعات، والإنترنت بدأ يهمس لنا فقط عن كيف ستتغير حياتنا. المهن التي بدت حينها مستقرة كأنها من الإسمنت، وبعضها حتى كان يُعد مرموقًا، تحولت خلال ثلاثة عقود إما إلى ذكرى حنين في أفضل الحالات، أو إلى معروض متحفي في أقلها حظًا.

من منظور عام 2026، من السهل أن ننسى أنه في السابق كنا بحاجة إلى شخص من لحم ودم لتنفيذ مهام تستغرق منا اليوم ثلاث ثوانٍ فقط في الهاتف الذكي. إليكم لمحة عن عالم العمل الذي كنا نعرفه سابقًا، وعن المهن التي ابتلعتها الثورة الرقمية:

1. وكيل سفر تقليدي

قبل عصر Booking و-Skyscanner، كان تخطيط العطلة يتطلب لقاء وجهًا لوجه مع وكيل سفر. هو كان من يملك الملفات السميكة، يحجز الرحلات الجوية ويؤمن الفنادق.

اليوم، باستثناء الرحلات الفاخرة أو السفرات المعقدة بشكل خاص، معظمنا يقوم بذلك بنفسه بضغطة زر.

2. موظفة استقبال

في أوائل التسعينيات كان لا يزال من الممكن العثور على عمال كانوا يربطون المكالمات الهاتفية بشكل يدوي. التقدم التكنولوجي والسنترالات الآلية ألغت تماماً الحاجة إلى وسيط بشري لنقل الخط من طرف إلى آخر.

3. ترتيب الطباعة في الجريدة

قبل الثورة الرقمية في النشر، كان محررو الطباعة هم الذين ينظمون النصوص والصور فعليًّا قبل الطباعة.

برامج التصميم الجرافيكي الحديثة ألغت هذه المهنة تقريبًا بالكامل.

4. يعرض أفلامًا في السينما

كان على أحدهم تشغيل بكرات الفيلم الضخمة، التأكد من أنها لا تتمزق والتنقل بين أجهزة العرض بسلاسة. الانتقال إلى العرض الرقمي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جعل هذه المهارة غير ضرورية في معظم دور السينما في العالم.

5. بائع موسوعات من باب إلى باب

في الماضي، كان يُعتبر شراء "بريتانيكا" رمزًا للمكانة الاجتماعية واستثمارًا في تعليم الأطفال. كان مندوبي المبيعات يجوبون من بيت إلى بيت ويقنعون الآباء بشراء مجموعات ثقيلة من الكتب. الإنترنت، وعلى رأسه ويكيبيديا، جعلا من هذا المنتج (ومن البائع) قطعةً متحفية.

6. صرّاف في البنك (موظف شباك)

في التسعينيات، كانت تقريباً كل عملية مصرفية تتطلب لقاء مع الصرّاف.

اليوم، أجهزة الصراف الآلي والتطبيقات والمصرفية عبر الإنترنت استبدلت معظم الأنشطة البشرية، مما جعل الدور نادراً بكثير.

7. فني في مختبر التصوير

تحميض الأفلام كان مهارة مطلوبة، ومختبرات التصوير كانت منتشرة في كل شارع. مع الانتقال إلى الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية، انخفضت الحاجة لتحميض الصور الكيميائي، ومعظم تلك المختبرات أغلقت نهائيًا.

8. فني أجهزة النداء الآلي

البيجر كان وسيلة الاتصال الرئيسية للأطباء ورجال الأعمال في التسعينيات. بمجرد أن أصبحت الهواتف المحمولة متاحة للجميع، اختفى البيجر، ومعه أيضًا اختفت وظائف الأشخاص الذين كانوا يقدمون له الصيانة ويصلحونه.

9. منظم في قاعات ألعاب الفيديو

صالات الأركيد كانت المكان الذي يجب أن تكون فيه. المشرفون كانوا يديرون الآلات، يبدّلون الرموز ويوزعون الجوائز. كلما أصبحت أجهزة الألعاب المنزلية أقوى، تلاشت هذه الثقافة، واختفى الدور معها.

10. موظف إدخال بيانات

قبل الأتمتة المتقدمة، كانت الشركات تعتمد على جيش من الموظفين الذين كانوا يكتبون البيانات يدويًا من النماذج المطبوعة إلى الحاسوب. اليوم، الماسحات الذكية وبرامج التعرف على الأحرف تقوم بهذا العمل في جزء صغير من الوقت.

11. بائع في محل تأجير فيديو

مساء يوم الجمعة في التسعينيات كان تقريبًا دائمًا يتضمن زيارة لـ"بلوكباستر". الموظف كان يساعدكم في العثور على الإصدار الجديد ويحرص على أن تعيدوا الشريط في الوقت المحدد (وبعد أن تعيدوه إلى البداية!). البث التدفقي قضى على هذه الصناعة وعلى آلاف الوظائف التي وفرتها.