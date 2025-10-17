جذور مقاتلي حركة طالبان اليهودية ؟!

هل من الممكن أنه تحت العمامة والسلاح الذي يحمله مقاتلو طالبان – تخفى هوية قديمة ومفاجئة: قبائل إسرائيل الضائعة؟ هذا يكاد يبدو خيالياً. لكن على مدى مئات السنين – هناك شهادات، أسماء وعادات تُبقي هذا الادعاء حيّاً.

البشتون – الشعب الذي انبثق منه طالبان – يكررون تقليدًا واحدًا عنيدًا: "نحن بنو إسرائيل."

وفقًا للأسطورة، تم نفي أجدادهم من الأرض المقدسة قبل حوالي 2700 عام، وساروا شرقًا حتى جبال أفغانستان.

أشار إلى ذلك مؤرخون مسلمون بالفعل في القرن العاشر. وسمع عنها رحالة يهود في القرن الثاني عشر. أما البريطانيون في القرن التاسع عشر فأسموهم ببساطة: "اليهود".

أسماء قبائل البشتون تبدو وكأنها صفحات ممزقة من كتاب "بمدبار (في الصحراء": يوسوفزاي– أبناء يوسف. افريدي – أفرايم. راؤوفيني, جاجي – رأوبين وجاد. ثم تأتي القصة التي قد تبدو لكم غريبة بعض الشيء: حسب كتب قديمة بلغة البشتو والتي اكتشفها البريطانيون في قندهار عام 1857، حكى البشتون أن أصلهم من الملك شاؤول، وأن لشاؤول وُلد حفيد اسمه أفغانه – ومنه اشتق اسم أفغانستان.

ليس الأمر نظرية غربية، ولا تفسيراً حديثاً – بل هو تقليد حي يُنقل لديهم من جيل إلى جيل.

لكن المفاجآت الأكبر – مخبأة في عاداتهم: يُختن الأطفال بالضبط في اليوم الثامن – لا شهر، لا سنة، بل كما في العهد اليهودي. النساء يعتزلن أزواجهن وقت الحيض – ويعدن فقط بعد الاغتسال للطهارة. في المطبخ – التزام متشدد: لا لحم وحليب معًا. أدوات منفصلة، فحص البيض للبحث عن بقع دم، تمليح اللحم لتصفية الدم. مساء الجمعة – النساء يشعلن الشموع. الرجال يرتدون ثوبًا عليه خيوط على الجوانب – كأنه "طاليت" إسلامي. الأعراس تُقام تحت غطاء – تمامًا مثل "الحُبّة". وأغرب عادة من جميعها: إرسال تيس إلى الصحراء ليحمل خطايا الجماعة – صدى مباشر لـ"كبش الفداء" في يوم الغفران.

كل هذا ليس جزءاً من الإسلام، بل هو تقليد آخر، قديم، الذي ينجح في البقاء في قلب جبال أفغانستان.

يهود أفغانستان من كبار السن ما زالوا يتذكرون حتى اليوم لقاءاتهم مع الباشتون التي تركت فيهم انطباعًا عميقًا. الحاخام ف.ح. رابي، يهودي وُلد في هرات، غرب أفغانستان، وهاجر إلى إسرائيل، روى أنه كل عام في الربيع كان أفراد من قبيلة باشتونية ينزلون من الجبال إلى مدينة هرات ويتاجرون مع اليهود.

وفقًا لكلامه: "كان لهم لحى طويلة وخصائل شعر، وأسماؤهم كانت أسماء يهودية – جاد، آشر، دان ونفتالي."

وأضاف البشتون وقالوا لليهود بشكل صريح: "نحن من ذرية شعب إسرائيل، وعندما يأتي المسيح سنصعد إلى القدس."

الباحثون متشككون ويدعون: هذا ليس أصلًا قديمًا – بل أسطورة. في القرن السادس عشر، عندما كان البشتون يفتقرون إلى تاريخ مكتوب وكانوا يبحثون عن ماضٍ مجيد، قام كتّابهم بدمج قصص توراتية وإسلامية – ليدّعوا نسبًا قديمًا ومحترمًا.

في السابق، موّلت دولة إسرائيل أبحاث DNA على أبناء البشتون. النتائج؟ غير قاطعة – 2,700 سنة هو زمن يصعب جسر الهوّة فيه. لكن باحثين غربيين وإسرائيليين يعترفون: لا توجد أي مجموعة أخرى في العالم فيها هذا العدد الكبير من الدلائل المتوازية مع قبائل إسرائيل.

والسخرية؟ لاذعة. فبالذات من داخل شعب يروي عن نفسه أنه "ابن إسرائيل" – وُلدت حركة طالبان، الحركة الإسلامية المتشددة التي تكره دولة إسرائيل بكل جوارحها. فهل من الممكن أن مقاتل طالبان، مع العمامة والكلاشنيكوف، يحمل في عروقه التراث القديم للأسباط العشرة؟ أسطورة؟ حقيقة؟ ربما خليط من الاثنين معاً. لكن شيء واحد مؤكد: مجرد هذا الاحتمال يكشف عن مفارقة تخطف الأنفاس – أن عدواً لدوداً لإسرائيل، ربما... هو أخوها الضائع.