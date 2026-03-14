لقد بنى إمبراطورية عقارية، أصبح نجم برامج الواقع، وفي النهاية رئيس الولايات المتحدة، ولكن طوال الطريق، كانت حياة دونالد ترامب الشخصية تثير عناوين لا تقل عن تلك التي أثارها نشاطه التجاري. ثلاث زيجات، ما بين 19 إلى 26 اتهامات بسلوك جنسي غير لائق، وإدانة بـ34 تهمة جنائية تخلق صورة لا مثيل لها في التاريخ الأمريكي – في حين أن أحكامًا مدنية بمجموع 88 مليون دولار لا تزال تلقي بظلالها على صورته العامة.

إيفانا وتأسيس السلالة

دونالد ترامب الشاب كان شخصية دائمة في مشهد الحياة الليلية في مانهاتن في السبعينيات، حيث بنى اسمه في نوادٍ مثل "ستوديو 54". في عام 1976 التقى بإيفانا زلنيتشكوفا، عارضة أزياء تشيكية طموحة، في مطعم "ماكسويلز بلام". تزوج الاثنان في أبريل 1977 وأصبحا ثنائيًا قويًا بنى إمبراطورية العقارات المعروفة. لم تكن إيفانا مجرد زوجة، بل شريكة أعمال أدارت فندق بلازا وأشرفت على تصميم المشاريع الفاخرة الأكثر شهرة في المجموعة. وأنجبا ثلاثة أطفال: دونالد جونيور، إيفانكا، وإريك.

بدأت الإمبراطورية العائلية تتصدع في أواخر الثمانينيات عندما بدأ ترامب علاقة سرية مع الممثلة مارلا مابلز. الانفجار الكبير حدث في منتجع تزلج في كولورادو في ديسمبر 1989، عندما واجهت مابلز إيفانا أمام عدسات الصحف الشعبية. وأدت هذه العلاقة إلى طلاقٍ حظي بتغطية إعلامية واسعة وانتهى عام 1992، وحصلت إيفانا بموجبه على تعويضات تُقدّر بنحو 14 مليون دولار. توفيت إيفانا في صيف عام 2022.

مارلا - من الرواية إلى القفص الذهبي

مارلا مابلز أصبحت الزوجة الثانية لترامب في ديسمبر 1993، بعد أشهر قليلة من ولادة ابنتهما تيفاني. رغم الظهور الإعلامي البارز، لم يدم الزواج طويلاً وانفصلا في عام 1997. تم الانتهاء من إجراءات الطلاق في عام 1999، حيث حصلت مابلز على تعويض مالي متواضع نسبياً قدره مليونين دولار، وذلك بفضل اتفاقية ما قبل الزواج الصارمة التي أصر عليها ترامب. في تلك الفترة ارتبط اسمه أيضًا بعدة عارضات أخريات، وقيل حتى إنه اخترع علاقة غرامية مع كارلا بروني ليزيد من شهرته، وهو ادعاء نفته بروني بقوة.

ميلانيا: السيدة الأولى

علاقة ترامب الحالية بدأت في سبتمبر 1998، عندما التقى بميلانيا كناوس، عارضة أزياء من سلوفينيا، خلال أسبوع الموضة في نيويورك. تزوج الاثنان في يناير 2005 في حفل فاخر في بالم بيتش بمشاركة نخبة السياسة والترفيه الأمريكية. في عام 2006 وُلِد ابنهما المشترك، بارون، لكن هذا العام تحديداً أصبحت نقطة الضعف القانونية لترامب بعد سنوات عديدة.

بحسب تقارير في وسائل إعلام رائدة مثل صحيفة وول ستريت جورنال، عقد ترامب اجتماعات عام 2006 مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال. وانفجرت هذه الادعاءات عشية انتخابات عام 2016، عندما كُشف أن محاميه آنذاك، مايكل كوهين، دفع لدانيلز 130 ألف دولار للتستر على الأمر. وأدى هذا الدفع في نهاية المطاف إلى إدانة ترامب جنائياً في مايو 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية، بعد أن قررت هيئة المحلفين أن الأموال قُدّمت بطريقة احتيالية على أنها أتعاب قانونية.

بالتوازي مع المعركة الجنائية، تلقى ترامب ضربة اقتصادية وصورية في المحاكم المدنية. هيئة محلفين وجدته مسؤولاً عن اعتداء جنسي وتشويه سمعة ضد الصحفية إي. جين كارول، التي ادعت أنه اعتدى عليها في التسعينيات. في سلسلة من الأحكام، تقرر أنه يجب عليه أن يدفع لها أكثر من 88 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تراكمت على مر السنين شهادات من بين 19 إلى 26 امرأة مختلفة اتهمنه بسلوك غير لائق، بدءًا من اقتحام غرف تبديل ملابس لمتسابقات الجمال وحتى اللمس القسري. وترامب أنكر جميع التهم بشكل قاطع.

هذا التاريخ المعقد يرافق ترامب إلى داخل المكتب البيضاوي خلال ولايته الحالية. على الرغم من حكم "إطلاق سراح بدون شروط" الذي صدر قبل عشرة أيام من ولايته الثانية، فإن مزاعم ستورمي دانيالز، وإي. جين كارول، والتسجيلات الشهيرة من عام 2005 لا تزال جزءاً لا يتجزأ من إرثه السياسي.