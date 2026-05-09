حين تصبح الحياة المثالية تحدياً: أغرب أزمات الدول الغنية في العالم

تخيلوا الموقف التالي: أنتم جالسين في الغرفة المحصنة، وفي الخلفية أصوات انفجارات لاعتراض الصواريخ، وعلى هاتفكم المحمول تظهر إشعار إخباري عاجل. لا، ليس عن طائرة مسيرة أخرى في طريقها إلى الشمال. إنها خبر مثير من النرويج: الحكومة ببساطة لا تعرف ماذا تفعل مع كل هذا المال. صندوق النفط الوطني تضخم إلى أبعاد هائلة، والنرويجيون القلقون يديرون نقاشاً جماهيرياً حاداً حول الخوف من أن هذه الثروة الهائلة سوف "تسخن" الاقتصاد بشكل مبالغ فيه.

بينما نفحص إذا كان هناك ما يكفي من علب التونة في حقيبة الطوارئ, في العالم الموازي – ذلك الذي تكمن فيه أكبر معضلة وجودية في جودة الحياة – الناس يواجهون مشاكل تبدو لنا كنكتة من مشهد ساخر. مرحبًا بكم في استعراض المشاكل الغريبة للعالم المتقدم، المكان الذي فيع "مشاكل العالم الأول" تتحول إلى أزمات وطنية.

دراما العشب والجرس

لنبدأ بسويسرا، البلد الذي أعاد تعريف مفهوم "الهدوء". فبينما اعتدنا على ضجيج محركات الطائرات النفاثة في السماء، تدور معركة قانونية في ريف سويسرا ضد... أجراس الأبقار. يدّعي السكان المحليون أن رنين الأجراس المعلقة على أعناق الأبقار ليلاً يمنعها من النوم ويزعج هدوءها. وقد عُقدت جلسات المحاكم، واستُدعي خبراء الصوت، وعمّت البلاد حالة من الاضطراب: هل الجرس تقليد مقدس أم مجرد إزعاج ضوضائي لا يُطاق؟ ليت جيراننا يرضون بالأبقار!

وإذا لم يكن الضجيج كافياً، ففي أستراليا المشكلة هي "غزو". لكن ليس من جيش معادٍ، بل من الكنغر. فقد زاد عددهم لدرجة أنهم بدأوا ببساطة يسيطرون على ساحات الضواحي، يسببون حوادث طرق ويقضمون العشب الخاص بثقة زائدة بالنفس.

بالنسبة للأسترالي العادي، وجود كنغر في الحديقة هو حدث أمني يتطلب تدخلاً حكومياً.

وفرة من كل خير

هناك دول تكون المشكلة فيها ببساطة هي وجود فائض من كل شيء. في كندا، على سبيل المثال، منذ التقنين، الدولة تغرق في القنب. شركات الإنتاج أنشأت إمبراطوريات، لكن الطلب لم يواكب الوتيرة. والنتيجة؟ جبال من القنب القانوني مكدسة في المخازن، والشركات تتوسل لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص من الفائض. عندنا قد يكون هناك نقص في الميزانية للتحصين، لكن في كندا هناك فائض من الحشيش يهدد الاستقرار الاقتصادي.

في هولندا، المشكلة تتعلق بالمواصلات، لكنها ليست من النوع الذي نعرفه. انسَوا الاختناقات المرورية؛ في أمستردام، المشاكل تأتي على عجلتين. فائض الدراجات في المدينة شديد للغاية، لدرجة أنه لا يوجد مكان لركنها. الحكومة تستثمر مليارات في بناء مواقف ضخمة تحت الأرض للدراجات، فقط لكي لا يضطر السكان، لا قدّر الله، إلى المشي خمس دقائق على الأقدام.

ملل الكمال

المشاكل الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك القادمة من نظام التعليم. في فنلندا، الدولة التي تحصد سنويًا لقب "أفضل تعليم في العالم"، الأهالي والطلاب يشتكون من... الملل. النظام مثالي وخالٍ من الضغوط لدرجة أنه ببساطة لا يقدّم تحديًا كافيًا للمتفوقين.

على النقيض منهم، في كوريا الجنوبية المشكلة هي "إرهاق النجاح". الضغط لتحقيق الإنجازات في اختبار "سونونغ" (الامتحان السيكومتري الكوري المجنون) قاتل إلى هذا الحد، حتى أن الدولة بأسرها تتوقف في يوم الامتحان: يتم إيقاف الطائرات عن الإقلاع كي لا تزعج الممتحَنين، والبورصة تفتح متأخرة.

حالياً، النقاش الوطني هناك هو كيف نجعل الأطفال يدرسون أقل كيلا ينهاروا نفسياً من التفوق الزائد.

في اليابان، دولة تعيش في المستقبل، المشاكل هناك تكنولوجية بشكل مدهش. لديهم الكثير من الروبوتات التي تقوم بأعمال البشر، حتى نشأ نقص حاد في الأشخاص الذين يعرفون... إصلاح الروبوتات. النظام الآلي عالق لأنه لا توجد أيادٍ بشرية كافية لصيانة الآلات التي كان من المفترض أن تحل محلهم.

نسب، أحد ما؟

من السهل السخرية من الدنماركيين، حيث تطلق حكومتهم حملة إعلانية تشجّع الأزواج على "الخروج لعطل رومانسية" لأن الأطفال أصبحوا مكلفين جدًا ومعدل الولادة في انخفاض. من السهل أيضًا الضحك على الإيسلنديين الذين يشعرون أن السياح "يدمرون لهم الطبيعة" ويطالبون بفرض ضريبة سياحة لاستعادة الهدوء في المضائق.

لكن الحقيقة هي أن هذا الفارق ليس فقط مضحك – بل يثير الغيرة. مشاكل العالم المتقدم هي دليل على أنه عندما نوقف القتال من أجل البقاء نفسه، يجد الدماغ البشري لنفسه "وحوشًا" جديدة ليقاتلها. بينما نحن نتمنى أن يأتي اليوم الذي ستكون فيه أكبر همومنا هو صوت جرس بقرة أو موقف للدراجات، يجدر بنا أن نتذكر أن "زيادة الرفاهية" هي أيضًا مشكلة، لكنها مشكلة كنا سنسعد بتبنيها صباح الغد.

في هذه الأثناء، سنكتفي بقليل من الروبوتات وقليل من الهدوء. ليس رنين الأجراس، فقط هدوء.