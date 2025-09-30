ما هو القاسم المشترك بين قرش في شرم الشيخ، ودولفين قبالة سواحل غزة، ونسر في صحارى السعودية، وسحلية في إيران، ووروار صغير وبريء في حقل بتركيا؟ صحيح – كما خمّنتم تماماً، جميعهم تحوّلوا في الإعلام العربي إلى... جواسيس صهاينة.

ديسمبر\كانون ثاني 2010، شرم الشيخ. عدة هجمات أسماك قرش نادرة تهز المنتجع السياحي. السائحون يفرّون من المياه، العناوين تعلو—ثم تأتي المفاجأة: في التلفزيون الرسمي يظهر "الكابتن" مصطفى إسماعيل، غواص مخضرم، ويدّعي أن سمكة قرش صغيرة تم اصطيادها كانت تحمل على ظهرها "جهاز GPS"، وأن أسماك القرش وُجّهت عن بُعد. نعم - عن بُعد.

وعلى المنصة ينضم محافظ جنوب سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، ويعلن: "لا يُستبعد أن يكون الأمر يتعلق بالموساد الذي يضر بالسياحة". في إسرائيل يردون: "يبدو أنه شاهد فيلم 'الفك المفترس' مرات كثيرة". العلماء يشرحون: جيفُ أغنام ألقيت في البحر، الصيد الجائر، درجات حرارة المياه – أسباب طبيعية ومملة. لكن هذا لم يعد مهماً. خلق السبب: قرش الموساد.

ننتقل من القرش الأبيض إلى الدولفين. 2015، غزة. حماس تعلن رسمياً: "قبضنا على دولفين جاسوس". بحسب ادعائهم، كان يحمل كاميرات ومعدات تنصت. صور "الأسير"؟ غير موجودة. وإذا كنتم تظنون أن القصة انتهت - في يناير\كانون ثاني 2022، الجزء الثاني. فيديو دعائي يعرض حزامًا تحت الماء ويعلن عن "دولفين قاتل" ينفذ هجمات كوماندوز. العناوين في العالم؟ دولفين صهيوني قاتل. وفي وكالة إيرانية يشرحون أيضاً - هو أصلاً دولفين روبوت. طبيعي.

الخبراء يوقفون الاحتفال: نعم, في الولايات المتحدة وروسيا دربوا الدلافين على كشف الألغام – لكن لجعلها قتلة؟ يقول باحث"للدلافين رغباتها الخاصة". الحزام؟ يبدو أشبه بعوامة أو معدات استطلاع، وليس بمسدس تحت الماء. أما إسرائيل من جهتها؟ فهي ببساطة تخلق سلسلة من الرموز التعبيرية للحيوانات وتؤكد أن الموساد لا يحتاج إلى أسماك القرش، أحياناً تويتر يكفي.

والآن السعودية. في عام 2011، تم اصطياد نسر تلمودي يحمل خاتم جامعة تل أبيب. الصحف أعلنت: "جاسوس صهيوني!". الأمير بندر بن سلطان تدخل وقال: "يا جماعة، هذا بحث علمي. دعوه يطير." تم إطلاق سراح النسر، لكن مصطلح "نسر الموساد" أصبح جزءًا من الفولكلور.

والأتراك؟ كان لهم أيضًا قصتهم. 2012: وُجد طائر السُّنُونُو الصغير، الملون والبريء، ميتًا في الحقل. على ساقه خاتم تعريف إسرائيلي. ما هو الشيء المنطقي فعله؟ استدعاء وحدة مكافحة الإرهاب! أطباء بيطريون يجرون تشريحًا، الصحف تدعي أن فتحات أنفه كبيرة جدًا – “ربما يوجد رقاقة بداخلها". عناوين الصحف تحتفل: “عصفور صهيوني يحمل هوائيا مخفيا".

بعد عام، وصل صقر يحمل علامة "تل أبيب" لإجراء فحص في جامعة فيرات. كتب مسؤول على الاستمارة: "جاسوس إسرائيلي". خضع لفحص بالأشعة السينية، وكانت النتيجة نظيفة تمامًا. والنتيجة؟ أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.

وفي عام 2018، ادعى الدكتور حسن فيروز آبادي، رئيس الأركان السابق لإيران، أن جهات غربية (بما في ذلك إسرائيل) استخدمت زواحف من نوع السحالي للتجسس على البرنامج النووي، لأن جلودها "تمتص الإشعاع الذري" ويمكن بذلك اكتشاف اليورانيوم". وقد أصبح هذا التصريح مادة للسخرية بين المعلقين في الغرب. لم يقدّم فيروز آبادي أي دليل على وجود "فيلق السحالي الجاسوسة".

هكذا وُلدت "حديقة حيوانات الموساد": أسماك قرش مزودة بجهاز GPS، دلافين مغتالة، نُسور قيد التحقيق وطيور تنتهي بأشعة إكس