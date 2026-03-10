كيف تحولت المسيّرة الإيرانية "شاهد" إلى "لوكاس" الامريكية؟

كشفت الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى عن تحول لافت في طبيعة الصراع التكنولوجي في الشرق الأوسط، حيث لم تعد المعركة تقتصر على الصواريخ أو الطائرات المقاتلة المتطورة، بل انتقلت أيضاً إلى ساحة الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة. وفي قلب هذا التحول برز مشروع عسكري أميركي جديد يعتمد على تطوير نسخة معدلة من المسيّرة الإيرانية الشهيرة "شاهد 136"، بعد إجراء هندسة عكسية لها وتحويلها إلى منصة هجومية أميركية تحمل اسم "لوكاس".

القصة بدأت بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي، عندما بدأ نقاش داخل الإدارة الأميركية حول الفجوة الكبيرة في كلفة الطائرات المسيّرة بين الجانبين. فبينما تكلف بعض المسيّرات الأميركية ملايين الدولارات، تعتمد إيران على طائرات مسيّرة بسيطة لا تتجاوز كلفتها عشرات آلاف الدولارات، لكنها أثبتت فعاليتها في ساحات القتال من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

في هذا السياق، كلّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فريق وزارة الدفاع بإعادة تقييم استراتيجية الطائرات المسيّرة، في محاولة لتطوير بدائل منخفضة التكلفة قادرة على تنفيذ عمليات هجومية واسعة. وأسند هذا الملف إلى مسؤول تكنولوجي بارز من أصول مصرية هو إميل مايكل، الذي عُين نائباً لوزير الدفاع لشؤون البحوث والهندسة وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الوزارة.

مايكل، الذي ولد في القاهرة عام 1972 وانتقل في طفولته إلى الولايات المتحدة، ينتمي إلى نخبة وادي السيليكون، إذ درس في جامعتي هارفارد وستانفورد، وعمل في قطاع التكنولوجيا والتمويل قبل أن يتقلد مناصب قيادية في شركات عالمية. كما عمل سابقاً في وزارة الدفاع خلال إدارة باراك أوباما، قبل أن يعود إلى القطاع التكنولوجي ويشارك في بناء شركات كبرى في مجالات البيانات والاقتصاد الرقمي.

مع عودته إلى البنتاغون في إدارة ترامب، قاد مايكل مشروعاً طموحاً لإحداث ما يصفه مسؤولون أميركيون بـ"ثورة الدرونز" في الجيش الأميركي، يقوم على الانتقال من الاعتماد على الأنظمة الباهظة إلى تطوير أسراب من المسيّرات الرخيصة القادرة على تنفيذ عمليات هجومية بكثافة.

ضمن هذا التوجه، حصلت الولايات المتحدة على نماذج من المسيّرة الإيرانية "شاهد 136"، التي استخدمتها روسيا بكثافة في الحرب ضد أوكرانيا. وقام فريق مايكل بتفكيكها وإجراء هندسة عكسية عليها، ثم إعادة تصميمها باستخدام تقنيات أكثر تطوراً، بما في ذلك أنظمة ذكاء اصطناعي لتحسين الملاحة والتعرف إلى الأهداف ومقاومة التشويش.

النسخة الجديدة التي خرجت من هذا المشروع حملت اسم "لوكاس "(LUCAS)، وتبلغ كلفتها التقديرية بين 35 ألفاً و75 ألف دولار فقط، ما يجعلها قريبة من فلسفة "السلاح الرخيص والفعال" التي تبنتها إيران في السنوات الأخيرة.

وبحسب تصريحات مسؤولين عسكريين أميركيين، فقد بدأت هذه المسيّرات بالفعل بالظهور في العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة. وأقر قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر بأن واشنطن استفادت من التكنولوجيا الإيرانية بعد إعادة تصنيعها. وقال في مؤتمر صحفي إن القوات الأميركية "التقطت هذه المسيّرات، فككتها، أعادت تصنيعها في الولايات المتحدة، ثم أعادت استخدامها في الميدان".

ويرى محللون عسكريون أن هذه الخطوة تعكس تحولاً مهماً في التفكير العسكري الأميركي. فبدلاً من الاعتماد على أنظمة عالية الكلفة وقليلة العدد، يتجه الجيش الأميركي نحو نموذج يعتمد على أعداد كبيرة من المسيّرات الرخيصة القادرة على تنفيذ هجمات جماعية أو ما يعرف بتكتيك "الأسراب".

وقد أكد مايكل في مقابلات إعلامية أن الولايات المتحدة نشرت خلال العمليات الأخيرة عدداً من الطائرات المسيّرة يفوق ما نشرته في تاريخها العسكري السابق، مشيراً إلى أن مستقبل الحروب سيتحدد بقدرة الدول على إنتاج مسيّرات منخفضة التكلفة بأعداد ضخمة، وليس فقط بتطوير أنظمة متقدمة.

بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، يفتح هذا التحول باباً جديداً في سباق التسلح مع إيران. فطهران التي بنت استراتيجيتها العسكرية خلال العقد الأخير على تطوير المسيّرات والصواريخ منخفضة التكلفة، تجد نفسها الآن أمام خصوم بدأوا يتبنون النهج نفسه، لكن بقدرات تكنولوجية وصناعية أكبر.

وفي ظل هذا التطور، يطرح خبراء الأمن سؤالاً استراتيجياً: هل نجحت إيران دون قصد في تغيير عقيدة الحروب الحديثة، بعدما دفعت خصومها إلى تبني فلسفة "الدرونز الرخيصة" التي طورتها هي نفسها؟ أم أن دخول الولايات المتحدة بقوة إلى هذا المجال سيحوّل ساحة الشرق الأوسط إلى مختبر لحروب المسيّرات واسعة النطاق في السنوات المقبلة؟