المنظومة الإسرائيلية القادة على اعتراض مقاتلات شبحية بتكلفة لا يمكن تصديقها

تخيلوا طائرة F-35 في دقائقها الأخيرة على ارتفاع 40 ألف قدم. لا صاروخ. لا رادار. فقط حرق. شعاع ضوء رفيع، صامت، غير مرئي – وقاتل. بدون إنذار، بدون حرب إلكترونية. ثلاث ثوانٍ، والطائرة الفاخرة تتحول إلى كرة من النار. يبدو كأنه خيال علمي؟ هذا أصبح مجرد تلميح للعقد القادم.

هل هذا نهاية عصر التفوق الجوي — أم بداية تفوق جديد؟ تفوق فوق صوتي؟ لا. تفوق طاقي! لم ينتظروا في إسرائيل لفيلم نتفليکس. "أور إيتان" التابع لرفائيل اعترض بالفعل طائرات مسيرة في عمليات فعلية. تكلفة الإطلاق؟ ليست عشرات الآلاف، وليست آلاف — حوالي ثلاثة شواقل. أقل من كلفة موقف سيارة في تل أبيب. الليزر يغيّر معادلة التكلفة مقابل الفائدة.

لكنه ليس ساحرًا.

النطاق محدود، الضباب يسبب ارتباك، ويحتاج الأمر إلى عدة ثوانٍ من الحرق لإسقاط هدف واحد. إذًا دون الانتقاص من عبقرية خبراء رفائيل – ما زال هناك بعض الفيزياء التي يجب حلها. وفي الوقت نفسه في العالم؟ الولايات المتحدة، كالعادة، جربت أولاً – ليزر على طائرة جامبو 747 نجح في إسقاط صاروخ باليستي – ثم تحطم أمام حدود الميزانية. منذ ذلك الحين يعملون على نسخ مصغرة – ناقلات جند مدرعة مزودة بليزر، سفن، وطائرات بدون طيار.

الصين تطمح لإطلاق أشعة ليزر من غواصات وحرق أقمار صناعية في الفضاء. نعم، قرأتم بشكل صحيح. روسيا تدعي أن لديها ليزر مضاد للأقمار الصناعية. هل رأينا أدلة؟ أقل. هل رأينا عروض تقديمية؟ كثير. طائرة مقاتلة ليست طائرة مسيرة بمروحة بلاستيكية.

– هذه كتلة من التيتانيوم وألياف كربونية تطير على ارتفاع 30 ألف قدم، بسرعة أسرع من الصوت، مع درع حراري ومستشعرات.

فما هو احتمال أن شعاع ليزر بقوة 100 كيلوواط – مثل ذلك الموجود في "أور إيتان" – سينجح في إصابته؟ منخفض. حالياً. لكن لا تخطئوا – الليزرات تزداد قوة. في الولايات المتحدة يتحدثون بالفعل عن ليزرات بقوة 300 وحتى 500 كيلوواط. صحيح أن الأمر يتطلب عدة ثوانٍ من الحرق المركز، وهذا صعب عندما يكون أمامك طائرة تقوم بمناورات بقوة 9G، لكن هذا ليس خيالاً علمياً.

سيناريوهات عملياتية يُطلق فيها ليزر من الأرض أو من طائرة بدون طيار على طائرة منفردة - يتم فحصها بالفعل. وماذا إذا كان لدى إيران أيضًا ليزر مبتكر؟ إذًا، مرحبًا بكم في اليوم الذي لم تعد فيه الهيمنة الجوية تعتمد فقط على عدد الطائرات الشبحية التي تمتلكها.

– بل بعدد الليزرات التي يمتلكها. إذا حصلت إيران، أو حزب الله باسمها، على "درع ليزر" صيني الصنع – فلن تكون هناك حاجة لبطارية صواريخ، بل بضع أشعة قادرة على إحراق الـ F-35، وهذا يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير.

لم يعد الأمر "تعطيل الرادار والدخول بزاوية"، بل التخطيط لهجوم متعدد الطبقات: أسراب من الطائرات المسيرة التي ستحدد وتكشف أنظمة الليزر، تليها صواريخ متوسطة المدى التي ستضرب البنية التحتية، وأخيرًا – إذا لزم الأمر – ستدخل الطائرات المقاتلة إلى العمل.

نوع من الطهي بأشعة حرارية – لكنه استراتيجي. فهل طائرات الـ F-35 الحديثة في طريقها لساحة الخردة؟ لا. هي لا تذهب إلى أي مكان، لكنها ستتغير. طائرة القتال المستقبلية ستزود بنظام ليزر خاص بها – ليس لإسقاط طائرات أخرى (على الأقل ليس في البداية)، بل لاعتراض الصواريخ التي تُطلق عليها.

تفوق أمني بميزانية محمصة خبز. والخطوة التالية؟ أنظمة قتال يلتقي فيها الليزر بالليزر. شعاع "أور إيتان" سيضطر أن يواجه شعاعًا صينيًا أو روسيًا – ألعاب سرعة، مسار وخوارزميات. وهذا لا يكفيه طيار جيد – بل يحتاج إلى مبرمج جيد. الليزر سيكون ورقة إضافية – وأحيانًا ورقة رابحة – في مجموعة الأدوات لساحة المعركة المستقبلية. هذه ليست نهاية عصر التفوق الجوي. بل هي بداية عصر يجري فيه تقسيم السماء – ليس بين دول، بل بين سرعات: الصوت... مقابل الضوء. ومن يسيطر على الضوء – يسيطر أيضًا على الليل.