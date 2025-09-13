التعاون الإسرائيلي مع مجرمي الحرب النازيين ضد مصر وسوريا

قد يعجبك أيضًا -

دولة إسرائيل، خمسينيات القرن الماضي. ذكرى المحرقة لا تزال حاضرة، والجروح ما زالت تنزف. اليهود الذين نجوا لتوهم من معسكرات الإبادة يؤسسون دولة جديدة – مصرين على أنه "لن يتكرر ذلك أبداً". لكن تحت السطح، وفي تلك السنوات تحديداً، وقعت قضية لا يمكن تصورها: إسرائيل الجديدة تجند إلى صفوفها أولئك الذين كانوا قبل سنوات قليلة فقط قتلة اليهود في خدمة الرايخ الثالث.

في قلب هذه القضية المثيرة وقف دافيد بن غوريون، مؤسس دولة إسرائيل، القيادي الذي اعتبر أمن شعبه فوق كل شيء – حتى بثمن أخلاقي ومستحيل تقريبًا. في عام 1949، تقف دولة إسرائيل أمام خطر حقيقي من الدول العربية. المخابرات الإسرائيلية تبحث عن طرق للتسلل إلى قلب عدوها. تواجد في دمشق في ذلك الوقت رجل يُدعى فالتر راوف، ضابط إس إس سابق، وحش نازي قاسٍ بشكل خاص – هو من اخترع "شاحنات الغاز" القاتلة.

راؤف مسؤول بشكل مباشر عن قتل آلاف اليهود بطرق مروعة. ومع ذلك، فإن دولة إسرائيل لا تكتفي بالتواصل معه – بل تجنده كعميل لها. مقابل معلومات استخباراتية عن سوريا، منحت دولة إسرائيل للقاتل النازي حماية معينة ونوعًا من الشرعية المؤقتة. بن غوريون نفسه صادق على الخطوة بأثر رجعي – من منطلق فهم ساخر وقاسٍ أنه في حرب البقاء للدولة الجديدة لا توجد خطوط حمراء.

بعد حوالي عقد من الزمان، بدأت مصر بقيادة جمال عبد الناصر في تطوير صواريخ باليستية متقدمة بمساعدة علماء ألمان. مرة أخرى، تواجه إسرائيل تهديداً ملموساً وخطيراً. رئيس الموساد، مئير عاميت، يقرر التحرك بجرأة لا تُصدَّق – وهذه المرة الهدف هو شخصية أسطورية ومثيرة للجدل بشكل خاص: أوتو سكورزيني، كولونيل إس إس سابق، والذي لُقب بـ"أخطر رجل في أوروبا".

سكورزيني، الذي فر بعد الحرب واختبأ في إسبانيا، أصبح هدفًا للموساد. في عام 1963، يصل عملاء إسرائيليون – بعضهم ناجون من المحرقة بأنفسهم – إلى منزله في إسبانيا. بشكل مذهل، ذلك الضابط النازي يقبل عرض الإسرائيليين ويصبح عميلاً لدولة اليهود. ساعد الموساد في عملية "ديموقلس" – تصفية أو تهريب العلماء الألمان من مصر. تسلل إلى الدائرة الداخلية لمشروع الصواريخ المصري، وقدم معلومات حاسمة وحتى شارك في التخطيط لاغتيال صديقه السابق، عالم ألماني كان يعمل في خدمة المصريين.

تحولت المقاهي في مدريد إلى مكان لقاء لعملاء الموساد مع ضابط إس إس سابق، لإجراء محادثات سرية على القهوة والبيرة. لم يطلب مالاً – بل طلب بعض الخدمات الصغيرة فقط. طلب من الموساد أن يساعده في تبييض اسمه، وطلب أيضاً أن تعمل إسرائيل على شطبه من قائمة المطلوبين لصائد النازيين شمعون فيزنطال – وهو طلب لم يُستجب له.

على الرغم من ماضيه الوحشي، أقامت إسرائيل معه علاقة سرية لسنوات. بقيت القضية بأكملها مدفونة بعمق في خزائن الموساد – سر أُفرج عنه فقط بعد عشرات السنين، مما أدهش الباحثين والجمهور.

هذا الحلف السري بين دولة إسرائيل ومجرمي الحرب النازيين، رؤوف وسكورسيني، يكشف حقيقة مقلقة حول الأخلاق والسياسة. بن غوريون وخلفاؤه كانوا مستعدين حتى لمصافحة يد الشيطان إذا كان ذلك سيساهم في أمن الدولة. عندما كان التهديد لوجود إسرائيل ملموساً، تم تهميش الأخلاق – وبشكل ساخر، نفس الأشخاص الذين قتلوا اليهود في الماضي – وجدوا أنفسهم مجندين في خدمة الدولة اليهودية.