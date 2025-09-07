حاول قتل بن غوريون داخل الكنيست وقُتِل لاحقا بيد الجيش الأردني

قد يعجبك أيضًا -

سبتمبر\أيلول 1949. الكنيست الجديد يجتمع في قاعة سينما مؤقتة. يتواجد في القاعة - أعضاء الحكومة، وفي الشرفة - ضيوف يدخلون تقريباً بدون تفتيش. ثم يصل أفرهام تسافتي - مهاجر شاب من طهران، يبلغ من العمر 25 عاماً فقط.

تسافتي لم يكن مسلحا. على العكس – كان يؤمن بأنه يخترع خطة سلام ستنقذ العالم من حرب عالمية ثالثة. في الكتيبات التي وزعها تحدث حتى عن إقامة الهيكل الثالث في القدس. لكن لم يستمع إليه أحد. لذلك قرر اتخاذ خطوة متطرفة. دخل الكنيست ومعه حقيبة مليئة بالكتيبات، وتحتها – سلاح رشاش ستين محشو. عندما دخل بن غوريون القاعة – قفز تسافتي إلى الشرفة، سحب الرشاش ووجهه مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية.

اللحظة التي كان يمكن أن يتغير فيها تاريخ إسرائيل إلى الأبد. ولكن في اللحظة الأخيرة – موظف الكنيست، يتسحاق زيجلر، يلاحظ أمره، ينقض عليه، ومع ضيوف آخرين ينجحون في تحييده. تم نقل تسافتي للتحقيق – حيث ادعى: لم أكن أريد القتل، فقط أن يستمعوا لخطة السلام الخاصة بي. قام الجهاز الرسمي بتقديمه كغريب الأطوار، وليس كقاتل. تم إرساله لفحص نفسي، وحكم عليه فقط بسنتين سجن – وأُطلق سراحه. لكن هذه ليست نهاية القصة.

تسافتي لم يستسلم. في ستينيات القرن الماضي استمر في عبور الحدود سرًا، محاولًا إقناع القادة العرب بمبادراته. حتى جاء ديسمبر\أيلول 1960، وخلال في محاولة للوصول إلى الملك حسين في الأردن– أُطلق عليه النار حتى الموت من قبل الفيلق الأردني. كان عمره فقط 34 عامًا. هكذا انتهت قصة الرجل الذي حاول اغتيال بن غوريون– ليس بدافع الكراهية، بل من إيمان وهمي بأنه يجلب السلام. من يذكر اسمه اليوم؟ لكن في تلك اللحظة في الكنيست– كادت تُكتب تاريخ إسرائيل بشكل مختلف تمامًا.