الرحلة إلى المريخ تمر عبر النقب: التجربة التي لم تسمعوا عنها

هل كنتم تعلمون أن واحدة من أهم المهام لمستقبل البشرية تُنفذ بالقرب من متسبيه رامون؟ في قلب الصحراء جنوب إسرائيل، داخل فوهة قديمة وضخمة، جرى في السنوات الأخيرة أحد أكثر الأبحاث إثارة للدهشة والتشويق في دراسة كوكب المريخ. وكل ذلك – تحت أنوفنا.

فما الذي بدأ كتجربة وأصبح إنجازًا رائدًا؟ في عام 2018 أعلنت وكالة الفضاء الإسرائيلية عن إنشاء منشأة بحثية فريدة من نوعها تدعى D-MARS - محطة علمية تحاكي مستعمرة على المريخ. الموقع؟ فوهة رامون.

ولكن لماذا هناك بالضبط؟ حسنًا، التربة في فوهة رمون تحتوي على بازلت، طين وأكاسيد الحديد – تمامًا مثل التربة المحمرة على المريخ. المناخ جاف بشكل متطرف، مع رطوبة تبلغ عشرة في المئة وأحيانًا أقل، وتذبذب درجات الحرارة عشرات الدرجات بين النهار والليل، وربما الأهم: المكان معزول تمامًا مثل... المريخ. إذًا إذا أردت أن تعرف كيف تبدو الحياة في ظروف قاسية – لماذا لا تبدأ في مكان يحدث فيه ذلك بالفعل؟

في عام 2024، اكتشف باحثو بن غوريون ووكالة ناسا أن بكتيريا في النقب تعيش داخل الصخور، على بُعد ميليمترات تحت السطح، في شقوق دقيقة. السيانوبكتيريا — الطحالب من الفصل الأول للحياة — تعيش بهذه الطريقة لمدة 25 سنة. بدون ماء، بدون ضوء مباشر، وبدون غذاء. ومع ذلك — تواصل الحياة. تستيقظ فقط عندما تصل قطرة ماء نادرة، وعندها فقط تُصلح أضرار الإشعاع والجفاف. إذا كانت تستطيع ذلك - فلماذا لا تستطيع الميكروبات على المريخ أيضًا؟

لكن ليس فقط البكتيريا تروي قصة. بحث مشترك بين وكالة الفضاء الأوروبية وجامعة تل أبيب كشف: جزيئات الغبار في الصحراء تطلق في الليل جزيئات أكسجين وتتفاعل مع تغيرات درجات الحرارة. العلماء اندهشوا: ربما الغبار ليس كائناً حياً، لكنه بالتأكيد نشط. الغبار نفسه "يُشحن" خلال النهار من إشعاع الأشعة فوق البنفسجية، ثم يطلق جزيئات أكسجين وجذور حرة لساعات – عملية تشبه نوعاً ما "التنفس الكيميائي". وهذا بالضبط ما رُصِد على المريخ: تقلبات غير مفسَّرة في مستويات الأكسجين ليلاً.

إذا كان غبار الصحراء قادرًا على "التنفس"، ماذا يحدث في الطبقات التي تحته - بعيدًا عن ضوء الشمس، بعيدًا عن العين؟ هنا تدخل الإشعاعات إلى الصورة. تحت سطح الأرض، قد تخلق الإشعاعات عملية يُطلق عليها التحلل الإشعاعي - وهي عملية انقسام الماء، إنتاج الهيدروجين وتكوين جزيئات تغذي كائنات ميكروبية. بكلمات أخرى: ما يقتلنا - يحيي شيئًا آخر. وهذا ليس مجرد نظرية: ففي مناجم جنوب إفريقيا تم العثور بالفعل على بكتيريا تعيش بهذا الشكل بالضبط - بلا ضوء، بلا أكسجين، فقط من الكيمياء الإشعاعية.

وما هو الرابط مع النقب؟ في حين أن العالم كان يبحث عن بكتيريا تتغذى على الإشعاع على أعماق كيلومترات - وجد باحثو بن غوريون ظاهرة مماثلة... هنا بالضبط. ليس على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض، بل فقط على عمق 3 سنتيمترات، وليس في ظلام إشعاعي، بل في ضوء الصحراء. ولكن ماذا لو أرسلنا رواد فضاء إلى المريخ - وتسببوا في إزعاج شيء يعيش هناك منذ مليارات السنين؟ هنا تدخل إسرائيل الصورة.

في النقب تم تطوير مجسات إشعاع متقدمة بشكل خاص – خفيفة الوزن، محمولة، وقادرة على قياس الإشعاع في الوقت الحقيقي تحت سطح الأرض وتحديد مناطق قد تحتوي ظروف إشعاعية يمكن أن تأوي حياة – أو تشكل تهديداً لنا.

هم لا يحمون فقط – بل يحذرون. لكن التهديد ذو اتجاهين. في عام 2025 أثير سؤال جديد: ماذا يترك الإنسان وراءه عندما يدخل إلى "المريخ"؟ الجواب: أكثر من اللازم. فقد وُجدت أربعة وأربعون نوعاً من البكتيريا مصدرها الإنسان حول القاعدة، وفي الوقت نفسه – تسللت بكتيريا صحراوية إلى الداخل عبر قفازات البدلة.

لم يعد السؤال "هل سنلوّث المريخ"، بل "كم بسرعة" سنقوم بذلك. لمواجهة ذلك – طوّر فريق إسرائيلي نظاماً متنقلاً للكشف عن الحمض النووي البيئي في الوقت الحقيقي. هذا النظام قادر على تحديد خلال دقائق ما إذا كان التلوث جاء من البيئة أو من الإنسان. إلى جانبه تم اختبار أيضاً بدلات محكمة، غرف انتقال معقمة وأنظمة ترشيح متقدمة – وجميعها؟ تم تطويرها هنا بالضبط، في النقب.

ما يبدو كخط النهاية للحياة – قد يكون في الواقع خط الانطلاق التالي للحضارة. وكما يبدو الآن – فإن الدليل الأول على ذلك لا يوجد في الفضاء، بل بين صخور البازلت، شظايا الكوارتز، وصمت فوهة رامون جنوب إسرائيل.