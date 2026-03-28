من ظلال أبيه إلى الأضواء: نجاحات بارون ترامب المذهلة

في حين أنه في الماضي كان يُعتبر الابن الأكثر انطواءً وحماية في عائلة ترامب، احتفل بارون ترامب هذا الأسبوع بعيد ميلاده العشرين وهو بالفعل شخصية مؤثرة في عالم الأعمال والسياسة الأمريكية. ووفقًا لتقارير في مجلة "People" وفي قناة FOX Business، بارون لا يكتفي بالإرث العائلي، بل يبني إمبراطورية مستقلة تجمع بين ريادة الجيل Z والحاسة التجارية لوالده.

وفقًا لتقديرات مجلة "فوربس"، تُقدر ثروته بارون بـ150 مليون دولار، وهو مبلغ مصدره الرئيسي هو استثمارات ناجحة في العملات الرقمية (كريبتو). مصادر مقربة من العائلة تدعي أن بارون كان القوة الدافعة وراء مشاريع الكريبتو لعائلة ترامب في السنوات الأخيرة، والتي جلبت للعائلة مليارات الدولارات.

بارون لا يقتصر على العقارات أو العملات الرقمية. في الآونة الأخيرة كُشف أنه أحد خمسة المديرين والمؤسسين لشركة المشروبات SOLLOS، التي تنتج مشروبات مبنية على نبتة "يربا ماتيه" (Yerba Mate)، وهي بديل قهوة شائع.

الشركة قد جمعت بالفعل مليون دولار من خلال استثمارات خاصة. بارون أسس الشركة مع أصدقاء درسوا معه في أكاديمية "أوكسبرج" في فلوريدا. من المتوقع أن يتم إطلاق المشروب على نطاق واسع في الربيع القادم.

بعد أن بدأ دراسته في جامعة نيويورك (NYU) في مانهاتن، انتقل بارون في سنته الثانية إلى حرم الجامعة في واشنطن دي سي. أتاح له الانتقال أن يكون قريبًا من والده في البيت الأبيض وأن يستفيد من حماية مشددة لجهاز الخدمة السرية، بينما كان يتعرض لصفقات تجارية وسياسية على أعلى المستويات.

مصادر تصف بارون بأنه ورث الطموح عن والده، لكنه تبنى "الدهاء الأوروبي" وضبط النفس عن والدته.

على عكس إخوته الكبار الذين كانوا شخصيات عامة بارزة في الولاية الأولى، يعتبر بارون "ذئبًا منفردًا" يفضل بناء اسمه من خلال نجاح اقتصادي مثبت بدلًا من الظهور الإعلامي الصاخب.

"لقد شارك بنشاط في مشاريع ناجحة منذ عدة سنوات"، قال مصدر لمجلة People. "سن العشرين هو بالفعل نقطة تحول بالنسبة له مع نضوجه ورغبته في الانخراط في مشاريع ليست فقط مثيرة لاهتمامه، بل ستدر عليه أيضًا الكثير من المال؛ لقد كان يفكر في الأعمال التجارية دائمًا وهو حقًا مهتم بها مثل والده. الكثير من هذا الطموح مرتبط برغبته في أن يظهر بشكل جيد في نظر دونالد، وأيضًا في نظر والدته. إنه أكثر حماسًا من معظم الناس."

ومع ذلك، فإن طوله الاستثنائي (حوالي 2.01 متر) وحقيقة أنه "شعبي بين النساء في الحرم الجامعي"، كما ورد في التقارير، يجعلان منه شخصية لا يمكن تجاهلها.