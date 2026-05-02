"قدس أمريكا" :الحديقة الوطنية التي تُعتبر مقدسة منذ مئات السنين

الولايات المتحدة تضم عشرات الحدائق الوطنية المنتشرة بين جميع الولايات التي تتكون منها. بعض هذه الحدائق معروف أكثر، لكن معظمها أقل شهرة. في الواقع، إحدى هذه الحدائق التي تخلد ثقافة "تشاكو" تُعتبر موقعًا ذا قيمة دينية وثقافية كبيرة جدًا لدى السكان الأصليين في عصرنا، حتى أنها حصلت على لقب "قدس أمريكا". هذه الحديقة، التي تقع في الصحراء بولاية نيو مكسيكو، أصبحت على مر السنين واحدة من أثمن الكنوز الأثرية في أمريكا الشمالية.

بينما ضمت المحميات القديمة للسكان الأصليين في أمريكا مبنى واحد أو اثنين كحد أقصى، لا تزال هناك مدينة كاملة من البيوت والجدران الحجرية في قلب الصحراء تعود لثقافة تشاكو، وجميعها لا تزال قائمة. مع مبانٍ وقطع أثرية محفوظة جيدًا، توفر هذه الحديقة الوطنية لمحة نادرة ورؤى ثمينة حول الثقافة والمجتمع اللذين ازدهرا هنا لمئات السنين قبل وصول الأوروبيين الأوائل إلى أمريكا الشمالية.

كيف كان وادي تشاكو المكان المقدس الأكثر في العالم القديم؟

الأطلال التي تقع اليوم في الصحراء في هذا الموقع كانت في الماضي مركز حضارة مزدهرة لشعب بويبلو الذين يُعرفون أيضًا بـ"ثقافة تشاكو"، وقد أصبح المكان موطنًا للعديد من الشعوب على مدى مئات السنين. ومع ذلك، ترك شعب بويبلو وراءهم إرثًا معماريًا فريدًا في الوديان القاحلة فيما أصبح في النهاية ولاية نيو مكسيكو، إرث لا مثيل له في أي موقع أثري أمريكي آخر.

من المرجح أن السكان الأصليين بدأوا بالاستيطان في المنطقة حوالي القرن الثامن للميلاد. حتى سنة 1100، بنى شعب التشاكو منطقة عمرانية واسعة امتدت على عدة مئات الكيلومترات المربعة. المدن التي تم بناؤها شملت بيوتًا حجرية متعددة الطوابق بلغ ارتفاع بعضها حتى 15 مترًا في بعض الأماكن، وجدرانًا حجرية مُهندسة جيدًا وصل سُمكها حتى متر واحد.

في ذروته، كان وادي تشاكو المركز الحضري الرئيسي للسكان الأصليين، وأهمية المدينة لم تكن فقط سياسية. من بين روائع الهندسة المعمارية العديدة في وادي تشاكو توجد بعض الغرف الكبيرة والدائرية تحت الأرض التي تُسمى "كيفات"، والتي كان يُحتمل أنها استُخدمت لأغراض طقسية هامة. وجود هذا العدد الكبير من "الكيفات" الكبيرة يُشير إلى أن وادي تشاكو كان مكان التقاء رئيسي لعدد من القبائل والعشائر والأمم المختلفة من أجل التجارة، والتفاوض، والمشاركة في طقوس دينية هامة.

لأسباب لا تزال غير واضحة، بدأت شعبية وادي تشاكو تتلاشى حوالي سنة 1250، مما أدى في نهاية المطاف إلى هجر المدينة. ومع ذلك، لا يزال إرث تشاكو محفورًا بعمق في ثقافة جنوب غرب الولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، كشفت أدلة الحمض النووي عن روابط مباشرة بين شعب تشاكو والمجموعات الهندية الأمريكية المعاصرة.

عجائب الهندسة المعمارية التي تجعل مركز تشاكو التجاري استثنائيًا

الدليل الأكثر وضوحًا على العبقرية المعمارية لثقافة التشاكو هو أن العديد من المباني لا تزال قائمة جزئيًا منذ 800 عام. مجموعة المواقع الأثرية في المنتزه مثيرة للإعجاب لدرجة أنه تم إعلانها كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو.

من بين المباني البارزة، هناك غرف طقوس مركزية، مبنى كبير مكوّن من عدة طوابق و150 غرفة، وحتى غرف خاصة مع نوافذ بزاوية مناسبة لمراقبة السماء، والتي أظهرت مدى معرفة شعب تشاكو بعلم الفلك وسماء الليل.

يقع المنتزه الوطني التاريخي للثقافة تشاكو على بُعد حوالي ساعة ونصف من مدينة فارمنجتون في نيو مكسيكو، ومن يصل إليه سيحظى بتجربة عدة خيارات تخييم ممتازة في قلب المنتزه، مسارات مشي، نقاط مراقبة، جولات مع حراس المنتزه وحتى إمكانية رائعة لمراقبة النجوم. بالإضافة إلى الجولات المُنظمة، يمكن أيضًا القيام بجولة مستقلة في المناطق العديدة من المنتزه بمساعدة كتيبات معلوماتية متوفرة في مركز الزوار، وخلال مواسم الزيارة ستستمتعون بالعديد من المهرجانات في المنتزه.

منتزه تشاكو اليوم

الحديقة الوطنية التاريخية تشاكو كالتشر، التي تقع بعيداً جداً عن مواقع السياحة المعتادة، استقبلت عدداً أقل بكثير من الزوار مقارنة بحدائق وطنية كبيرة أخرى. في عام 2024، استقبلت الحديقة فقط 37,840 زائراً، ما يضعها بالقرب من أسفل قائمة الحدائق الوطنية.

بالنسبة لمن يرغب في الزيارة، من الجدير بالعلم أن الربيع والخريف هما أفضل المواسم للوصول إلى وادي تشاكو. خلال هذه الأشهر، يكون الطقس في الحديقة عادة دافئًا بما فيه الكفاية ليكون ممتعًا، ولكن ليس حارًا جدًا ليجعل الرحلة غير مريحة. ومع ذلك، من المهم أن نعرف أن الطقس قد يتغير من مشمس إلى مطر مفاجئ خلال جميع فصول السنة.