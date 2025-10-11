كيف منع مناحيم بيغين وقوع حرب أهلية في إسرائيل ؟

يونيو 1948. مناحم بيغن، قائد الإيتسل، يندمج بالفعل في الجيش الإسرائيلي الجديد. لكن فجأة يكتشف عبر الراديو – سفينة أسلحة، ألتالينا، في طريقها إلى إسرائيل. 900 متطوع، معظمهم من الناجين من المحرقة، وآلاف البنادق، المدافع الرشاشة وقذائف الهاون. ما المشكلة؟

أبحرت السفينة دون موافقته – وبالضبط دخلت حيز التنفيذ هدنة مع الدول العربية. بيغن ارتبك، وأرسل تعليماته: "توقفوا". الرسالة لم تصل. في 15 يونيو\حزيران التقى بيغن مع ممثلي الحكومة. اقترح حلاً وسطًا: 20% من السلاح لوحدة الإيتسل في القدس المحاصرة، والباقي للجيش الإسرائيلي. بن غوريون رفض وأوضح: "لن يكون هنا جيشان". بعد يومين – قررت الحكومة: الجيش الإسرائيلي سيجبر السفينة على الاستسلام "بكافة الوسائل، بما في ذلك المدافع".

21 يونيو - شاطئ كفار فيتكين. بيغن يصعد على السفينة بنفسه ليهدئ رجاله ويمنع التصعيد. قائد الجيش يوجه إنذارًا: عشر دقائق لتسليم كل شيء. بيغن يتلكأ. ثم – طلقات نارية. ثمانية قتلى. بيغن يستلقي على الرمل، يرفض الانسحاب. السفينة تُفصل وتبحر جنوبًا – نحو تل أبيب.

22 حزيران. السفينة ألتالينا علقت قبالة شارع فريشمان. مقابلها – وحدات البلماح بقيادة يغئال ألون. إلى جانبه – ضابط شاب، إسحاق رابين. الاسم الذي اختير للعملية: "تطهير". النار تتجدد. بيغن، على الجسر، يصف: "كلما صعدتُ – أُطلقت نيران بدون توقف... ليس ذنبهم أنهم لم يصيبوا الهدف." بكلمات أخرى – بيغن كان يعتقد أنهم حاولوا فعلاً قتله شخصياً، وليس فقط تفريق رجاله.

في الساعة 16:00 بدأ المدفع التنفيذ. المدفعي الأول يرفض إطلاق النار: "أنا لا أطلق النار على يهود". مدفعي آخر يوافق. قذيفة مباشرة تصيب الهدف. السفينة تشتعل بالنيران. مقاتلو الإتسل الجرحى يقفزون إلى الماء – بعضهم يُطلق عليه النار حتى الموت أثناء السباحة. قُتل 16 من مقاتلي الإتسل وثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي. تسعة عشر شاباً – جميعهم يهود.

وفي قلب الجحيم – بيغن. يرفض النزول حتى نزول آخر الجرحى. فقط عندها يسبح إلى الشاطئ – نجا بأعجوبة. وفي تلك الليلة، وعيونه تذرف الدموع، يرسل عبر الراديو: "لن تكون هناك حرب أهلية!". بن غوريون سيقول: "المدفع الذي أغرق ألتالينا – مدفع مقدس".

لكن بيغن، الذي نجا بأعجوبة من رصاص أبناء جلدته، أدرك جسامة مسؤوليته. قراره بضبط النفس - وعدم تحويل المعركة إلى حرب أهلية - هو ما مكّن دولة إسرائيل من الصمود في أشهرها الأولى.