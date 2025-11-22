إسرائيل وتركيا في طريقهما إلى تصادم حقيقي

متى ستصطدم إسرائيل بتركيا - فعليًا؟ تتحرك إسرائيل على صفيحة تكتونية بمعدل سنتيمترين تقريبًا كل عام، والوجهة؟ تركيا.

كم من الوقت سيستغرق ذلك، وما الثمن الذي ستدفعه إسرائيل على طول الطريق؟ كل شيء يبدأ بالموقع الجغرافي. تقع إسرائيل على الشق السوري الأفريقي.

حدود غير مرئية بين الصفيحة الأفريقية والصفيحة العربية، اللتين تحتكان ببعضهما منذ 25 مليون سنة. من اليمين: الصفيحة العربية. من اليسار: الصفيحة الأفريقية. وفي الوسط؟ إسرائيل. هل هذا خطير؟ حركة الصفائح تسبب الزلازل. عندما تحتك الصفائح، يتكون ضغط وعندما يتحرر — يحدث ذلك بعنف. هكذا تشكلت الزلازل المدمرة في صفد عام 1837، وفي بيسان عام 749 ميلادية، وفي بيروت عام 551 ميلادية. في إسرائيل، خاصة في منطقة الشمال وفي البحر الميت، يتراكم الضغط. ووفقاً للتقديرات، نحن في تأخر عن حدوث زلزال كبير. قد تكون شدته بين 6.5 إلى 7.5 وتضرب مناطق مأهولة مثل بيسان، طبريا أو القدس.

هل إسرائيل مستعدة؟ الجواب القصير: لا. الجواب الطويل: بالتأكيد لا. أغلب المباني التي بُنيت قبل عام 1980، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، لا تلبي المعايير. مشاريع مثل تاما 38 هي قطرة في بحر. المشكلة أعمق من ذلك. الناقل القطري يقطع الصدع في منطقة بيسان شمال إسرائيل. هزة قوية قد تمزق هذا الشريان، وأيضًا قد تحرك الأرض عدة أمتار، ما سيجعل الإصلاح السريع مستحيلاً.

وماذا عن الكهرباء، الاتصالات والموانئ البحرية؟ جميعها تقع على السهل الساحلي. منطقة معرضة لظاهرة قاتلة: "تحول التربة إلى سائل" (السيولة الأرضية). الاهتزاز يحول التربة الصلبة إلى مستنقع طيني، يمكنه ابتلاع مبانٍ، طرق وجسور.

وماذا عن المستقبل؟ بعد مئة عام ستتحرك الأردض في إسرائيل بمقدار مترين. التوتر على خط الصدع سيزداد فقط. احتمال حدوث زلزال قوي هو احتمال مرتفع جدًا. بعد ألف عام ستتحرك المنطقة بمقدار 20 مترًا. وهذا كافٍ لكي يغير زلزال مستقبلي مجرى نهر الأردن إلى الأبد. بعد مليون عام ستتحرك المنطقة بمقدار 20 كيلومترًا. لكن الدراما الحقيقية قد تأتي من الجولان. هضبة الجولان هي حقل بركاني ضخم. آخر ثوران كان قبل 4000 عام، أي قبل دقائق بمصطلحات جيولوجية. احتمال أن تُنشئ هذه المنظومة بركانًا جديدًا ليس مستبعدًا. وبعد خمسين مليون عام – التصادم الكبير.

تحرك بمسافة 1,000 كيلومتر. الصفيحة الإفريقية ستصطدم بشكل مباشر بالصفيحة الأورواسيوية. النتيجة؟ البحر الأبيض المتوسط سيختفي، وبدلاً منه سيرتفع نطاق جبلي ضخم. "هملايا" جديدة. إسرائيل وتركيا ستكونان جزءاً من نفس السلسلة الجبلية. تل أبيب، المدينة الساحلية، ستتحول إلى جبلية ومرتفعة.