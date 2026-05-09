هل نحن أمام ثورة في الهواتف الذكية؟ الأجهزة الجديدة التي ستغير سوق الموبايل

الهواتف الذكية القابلة للطي دخلت حياتنا لأول مرة قبل حوالي سبع سنوات، مع إطلاق الجهاز الأول من سامسونج - الذي رافقته فضيحة كبيرة، ما دفع الشركة إلى استرجاع الجهاز الذي تم تسليمه للصحفيين للمراجعة، والعودة إلى لوحة التصميم.

الجهاز المُعدل طُرح في نهاية المطاف في السوق بعد عدة أشهر، وكل جهاز طُرح منذ ذلك الحين نجح في التغلب على المشاكل التي كانت في النماذج السابقة. معظم الشركات المصنعة تمكنت حتى الآن من إصدار على الأقل نموذج واحد من جهاز قابل للطي - باستثناء آبل، التي من المتوقع بحسب التقارير أن تفعل ذلك فقط في وقت لاحق من هذا العام.

اليوم، لا يزال الكثيرون يرون هذه الأجهزة كخدعة فقط، ولن يسارعوا بالضرورة لاستبدال الجهاز "العادي" والموثوق نسبياً بجهاز قابل للطي وأكثر هشاشة. مع ذلك، ليس من المستبعد أن تقوم آبل بما لم تنجح به الشركات الأخرى – بأن تجعل جميع الزبائن يقعون في حب الأجهزة القابلة للطي ويفضلونها على "العادية".

وفقًا للتقارير، الجهاز القابل للطي الأول من آبل - آيفون ألترا - سيصل في الأشهر القادمة وسيكون "التغيير الأكبر في تاريخ أجهزة الآيفون". تاريخ الكشف المتوقع هو شهر سبتمبر - في حدث ستُعلن فيه سلسلة آيفون 18.

وفقًا للتقديرات المختلفة، حجم الشاشة الخارجية للجهاز عندما يكون مغلقًا سيكون 5.5 إنش، وعندما يكون مفتوحًا يصل إلى 7.8 إنش (أي نصف إنش أقل من حجم الآيباد ميني). هذه المعطيات تجعل الشاشة الكاملة لـ iPhone Ultra أكبر من الشاشات الموجودة في الأجهزة القابلة للطي الحالية من سامسونغ.

من المتوقع أن يكون سمك الجهاز 4.5 ملم عندما يكون مفتوحًا، و9 إلى 9.5 ملم عندما يكون مغلقًا، وهذا يجعله أنحف جهاز من آبل حتى الآن. إلى جانب ذلك، أُفيد في عدة تقارير حول العالم أنه سيكون مزودًا بكاميرتين خلفيتين (بدلاً من ثلاث في طرازات البرو)، ولن يدعم الشحن بتقنية MagSafe بسبب نحافته الفائقة.

من المتوقع أن يكون سعر الجهاز مرتفعًا بشكل خاص וُيقدَّر بما لا يقل عن 2000 دولار – مما يعني أن iPhone Ultra سيكون أغلى آيفون أطلقته شركة Apple على الإطلاق.

في الوقت نفسه، أفاد الصحفي مارك غورمان من بلومبرغ، الذي يُعتبر مصدرًا موثوقًا ودقيقًا بشكل خاص فيما يتعلق بشركة آبل، أن آبل تدرس تطوير فئة أوسع من الأجهزة القابلة للطي. وقد أشار إلى آيفون يُفتح بشكل صدفة، مشابه لجالاكسي فليب من سامسونج. ومع ذلك، من غير الواضح تمامًا ما إذا كان الجهاز المذكور سيُطرح في السوق فعليًا، أم أنه مجرد فكرة فقط.

جهاز جديد ومثير للاهتمام من المتوقع أن يصل إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام هو الطراز الجديد من سلسلة الأجهزة القابلة للطي من سامسونج - فولد 8 العريض. وفقًا للتقارير، حجم الشاشة الخارجية للجهاز سيكون 5.4 بوصة وعندما يكون مفتوحًا يصبح 7.6 بوصة. سُمكه عندما يكون مفتوحًا حوالي 4.3 ملم وعندما يكون مغلقًا 9.8 ملم.

جهاز Galaxy Z Fold 8 Wide مزود بمجموعة تصوير خلفية مزدوجة - تمامًا مثل الجهاز القابل للطي المتوقع من أبل. من المتوقع أن يبلغ سعره حوالي 1800 دولار، وهو سعر أقل قليلاً من سعر جهاز أبل.

بحسب التقارير والتقديرات، من المقرر إطلاق الجهازين Fold وFlip 8 في وقت قريب من موعد الإعلان عنهما هذا الصيف. ويُعدّ هذا إعلاناً هاماً لشركة سامسونج، إذ يُتوقع أن تُنافس أجهزتها القابلة للطي أجهزة آبل القابلة للطي للمرة الأولى.

الهدف النهائي للشركتين هو إقناع العملاء بشراء الهاتف القابل للطي الخاص بكل منهما، وذلك على خلفية التقارير التي تفيد بأن آبل تدرس إمكانية نقل جزء من إنتاج رقائقها إلى مصانع سامسونغ.