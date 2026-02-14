غرينلاند الساحرة: طبيعة متجمدة، حيوانات برية وشفق قطبي يخطف الأنفاس

كانت غرينلاند، أرض الشمال، مكانًا ينعم بالسلام حتى عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان حريصًا على السيطرة على إقليم لا يتجاوز عدد سكانه 56 ألف نسمة. ولكن قبل أن يدفع ترامب والسياسة الجيوسياسية غرينلاند إلى دائرة الضوء العالمية، كانت هذه الجزيرة القطبية قد بدأت بالفعل في النمو كوجهة سياحية حقيقية، ويكتشف من يسافر إليها الجزيرة الحقيقية وراء عناوين الأخبار - منطقة برية غنية بثقافة السكان الأصليين.

AP

في الواقع، طبقة جليد بعمق عدة كيلومترات تغطي حوالي 80% من مساحة غرينلاند، مما يجبر السكان المحليين على العيش على طول السواحل في مجتمعات مختلفة. هنا يقضون فصول شتاء باردة جداً في صيد الفقمات تحت ضوء الشفق القطبي في ظلام دامس.

يُنسب أصل اسم "غرينلاند" إلى المستوطنين من اسكندنافيا قبل حوالي ألف عام. وفقاً لأساطير الفايكنغ الشعبية، يُروى عن رجل يُدعى إيريكر الرواودي، الملقب بـ "إريك الأحمر". نُفي من آيسلندا بتهمة ارتكاب جريمة قتل، وأبحر بعدة سفن مع عائلته وعبيده للبحث عن جزيرة نائية، وِفق الشائعات كانت موجودة شمال غرب آيسلندا. عندما وصل إليها، سماها "غرينلند" (الأرض الخضراء) لكي يجذب مستوطنين إلى المكان بدلاً من أن يواصلوا الهجرة إلى آيسلندا. للمفارقة، نجحت هذه الخدعة.

على مر السنين شهدت الجزيرة قفزة سياحية كبيرة، وخاصة بعد كل التصريحات التي أدلى بها ترامب في هذا الشأن، والتي وجهت انتباه العالم إلى المكان. ومع ذلك، كانت المشكلة التي واجهها معظم الزوار على مر السنين هي ببساطة الوصول إلى هناك، بسبب نقص الرحلات الجوية إلى النقاط المختلفة في الجزيرة. فقط قبل عام واحد، افتتحت العاصمة نوآك مطاراً دولياً جديداً بعد تأخيرات عديدة.

من المتوقع افتتاح مطارين دوليين إضافيين هذا العام: في ككورطوق جنوب جرينلاند في شهر أبريل، ومن ثم في إيلوليسات، المركز السياحي الحقيقي الوحيد في الجزيرة، في شهر أكتوبر القادم.

مدينة إيلולيسات، الواقعة على الساحل الغربي، هي ميناء جميل للصيادين على خليج صخري، حيث يمكن للزوار الجلوس في الحانات واحتساء بيرة البوتيك الباردة التي تمت تصفيتها عبر جليد عمره مئة ألف عام.

بالقرب من المدينة هناك منطقة تُدعى "فيورد الجليد"، وهي موقع تراث عالمي تابع لليونسكو، حيث تطفو أنهار جليدية بحجم ناطحات السحاب في مانهاتن في المياه المتجمدة مثل سفن أشباح. لكن الأنهار الجليدية ليست الشيء الوحيد الموجود هناك في المياه، وبالطبع نتحدث عن ملك البحر القطبي، الحوت. من شهر يونيو حتى سبتمبر، ينضم الحيتان الأحدباء إلى الحيتان الزعنفية لتتغذى على العوالق البحرية. في هذا الموسم، تُقام جولات مراقبة الحيتان والأنهار الجليدية في المنطقة.

في عام 2024 تم تسجيل رقم قياسي في غرينلاند مع 141 ألف زائر. معظم السياح يصلون عبر رحلات بحرية من أمريكا الشمالية أو من آيسلندا، وبينما كانت الرحلات البحرية إلى غرينلاند في الماضي تُعتبر مغامرة لنخبة محددة، فهي اليوم أصبحت تياراً رئيسياً تماماً.

الإبحارات تبحر في المياه الزرقاء العميقة للساحل الغربي، تزور بلدات صغيرة وجميلة ذات بيوت ملونة، وتمر أيضًا بجانب الفيوردات وبقايا الأكواخ القديمة في جنوب غرينلاند، حيث كان الفايكنغ والسكان الأصليون الذين سبقوهم بعدة مئات من السنين.

أما الساحل الشرقي، فعلى العكس, معروف كمنطقة أقل زيارة، مع خط ساحلي صخري من المضايق التي تنجرف فيها الأنهار الجليدية جنوبًا. لا توجد هناك طرق سريعة، والسكان يبلغ عددهم فقط حوالي 3,500 شخص. يزور الرحالة المنطقة لمشاهدة دببة القطبي، التي تهاجر خلال الصيف شمالًا، إلى عمق أكبر في قلب اليابسة بسبب ذوبان الجليد. هناك أيضًا أسراب كبيرة من الإوز المهاجر، والثعالب، وحصان البحر. يجب أن تضعوا في اعتباركم أنه عند الوصول إلى المنطقة يجب عليكم التجول مع دليل مسلح، في حال صادفتم دبًا قطبيًا.

لكن من أروع التجارب الثقافية في غرينلاند زيارة قرية ستستغرق منك وقتًا أطول لتعلم نطق اسمها من التجول فيها فعليًا – إيتوكورتورميت. يعيش سكانها البالغ عددهم 345 نسمة تحت جليد متجمد لمدة تسعة أشهر من السنة. وتبحر السفن للقائهم خلال فترة ذوبان الجليد القصيرة بين يونيو وأواخر أغسطس.

ولكن لكي يتمكنوا من العيش هناك طوال أشهر السنة، يجب على الإنويت أن يعملوا بأنفسهم للحصول على الطعام، أي أن يصطادوا بعض الحيوانات التي تحيط بهم. يفضل السكان المحليون الطرق القديمة، فيدفنون الحيوان في الأرض من أجل تخميره وحفظه. فقط ثور مسك واحد يمكن أن يوفر 180 كيلوغرامًا من اللحم.

من أجل التنقل في الشتاء، يفضل الإينويت اليوم الدراجات الثلجية، رغم أنهم لا يزالون يحافظون على تقليد كلاب الزلاجات. خلال الموسم البارد، يعرضون رحلات بزلاجات الكلاب للزوار الشجعان الذين يصلون، ملفوفين بالفراء للحفاظ على حرارة أجسامهم في درجات الحرارة المتجمدة. أحيانًا، يعرض السكان المحليون أيضًا على الزوار أن يتعلموا كيفية بناء إيغلو. وأبرز معالم الجذب في الشتاء هي مشاهدة الشفق القطبي. مع قلة التلوث الضوئي الحضري، تعتبر غرينلاند مكانًا ممتازًا لعروض السماء الرائعة.

في الختام، إن الحياة في غرينلاند تتغير بالتأكيد واستثنائية. أزمة المناخ تؤثر على الجليد، وفي الوقت نفسه تصبح أداة في لعبة جيوسياسية. لكن في الوقت الحالي، نأمل أن يسلط الاهتمام العالمي الذي حظيت به غرينلاند عليها ضوءًا أكثر إيجابية، بحيث تُعرض كأحد الوجهات الأكثر مغامرة وتميزًا على وجه الأرض.