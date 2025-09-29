حرب خفية - التعاون السري بين إسرائيل والصين على مدار عقود

1950. إسرائيل. دولة جديدة تعترف بالصين الشيوعية. في بكين؟ صمت. الصين تدعم العرب، تصوت ضد الصهيونية في الأمم المتحدة، وتحظر دخول الإسرائيليين. أمام الجميع - قطيعة تامة. لكن في الخفاء - شيء آخر يحدث.

سبعينيات القرن الماضي. معرض الأسلحة في باريس. تقف طائرة "كفير" الإسرائيلية بفخر. وفجأة - مجموعة من الرجال الآسيويين يرتدون بدلات داكنة تتوقف بجانبها. لا يشترون، فقط يظهرون اهتماماً. الجميع يفهم: إنهم من الصين.

1979. طائرة خاصة تهبط في بكين. على متنها، شاؤول أيزنبرغ، رجل أعمال غامض، ووفد أمني إسرائيلي. ليسوا سفراء، ليسوا سياسيين - مهندسون وفنيون. لم يأتوا لفتح سفارة. جاؤوا ليبيعوا.

تُعقد الصفقات بسرية. الدبابات السوفييتية القديمة تحصل على تكنولوجيا إسرائيلية. صواريخ "بايثون" الإسرائيلية تتحول إلى صواريخ PL-8 الصينية. المشروع الإسرائيلي الملغى - "لافي" - يتحول إلى طائرة القتال الصينية J-10. إسرائيل تجني المال. الصين تحصل على التكنولوجيا. وكلتاهما تلتزمان الصمت.

حتى عام 1992. بعد 42 عامًا من الصمت، إسرائيل والصين تخرجان من الظلال. حفل رسمي في بكين – مصافحات، سفارات، رحلات جوية مباشرة. كل شيء يبدو فجأة رسميًا. لكن خلف الكاميرات، يبقى الشك قائمًا. ثم – الأميركيون يدخلون إلى الصورة.

عام 2000. صفقة ضخمة: إسرائيل تبيع للصين طائرة تجسس متقدمة - "فالكون". القيمة؟ مليار دولار. واشنطن تضغط – الصفقة تُلغى. إسرائيل تُضطر لدفع مئات الملايين كتعويضات. بكين غاضبة.

ثم - 2005. قضية الطائرات بدون طيار. الصين تطلب ترقية لطائرة "هارفي" التي اشترتها بالفعل. احتجاجاً على ذلك - الأمريكيون يعلقون التعاونات الأمنية مع إسرائيل. إسرائيل تبحث عن بوادر مصالحة – تضطر إلى إيقاف كل شيء وإعادة الأجهزة للصين كما هي. حتى أنها تقيل مدير عام وزارة الأمن.

المحلل يتسحاق شيحور لخّص: "الضغط الأمريكي أدى إلى توقف شبه كامل في كل التجارة العسكرية مع الصين".

هكذا تبدو حرب الظلال: على السطح - دبلوماسية مبتسمة. في الخفاء - صفقات سرية، أزمات دبلوماسية وتكنولوجيا تختفي. هكذا تبدو حرب الظلال. على السطح - ابتسامات دبلوماسية. في الخفاء - صفقات سرية، تكنولوجيا منسوخة، أزمات دبلوماسية. إسرائيل تلعب على حبل رفيع – وتكتشف أنه في لحظة الحقيقة - التنين لا ينسى ولا يسامح.