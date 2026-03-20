من القاذفات العملاقة التي رافقت المعارك منذ الحرب الباردة، إلى الصواريخ الباليستية التي تعبر القارات في غضون دقائق، تمثل الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة ساحة معركة يلتقي فيها القديم المألوف بالجديد الفتاك.

سوخوي 24 (SU-24)

طائرة الهجوم السوفيتية، أو كما تسميها الناتو: "Fencer". دخلت الخدمة في عام 1974، لكن لا تدعوا عمرها يخدعكم: بسرعة تزيد عن 1600 كيلومتر في الساعة وقدرة على حمل 8 أطنان من الذخيرة، بما في ذلك قنابل خارقة وصواريخ موجهة بالليزر، لا تزال حصان عمل قوي.

التفصيل المذهل؟ لإيران هناك 24 طائرات من هذا النوع، وهم في الأساس لم يشتروا هذه الطائرات. طيارون عراقيون هربوها إلى هناك خلال حرب الخليج عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءاً من سلاح الجو التابع للحرس الثوري.

التهديد المباشر: خورمشهر-4 (أو "خيبر").

هذا هو الصاروخ الباليستي الذي يقلق إسرائيل. إيران كشفت عنه العام الماضي، وهو وحش ذو مدى متوسط. ما هو المتوسط؟ 2000 كيلومتر. ما المعنى؟ إنه يغطي بسهولة كامل مساحة إسرائيل، القواعد الأمريكية في الخليج، وحتى أجزاء من أوروبا. لديه رأس حربي هو الأثقل في الترسانة الإيرانية – حتى 1800 كيلوغرام. أضف إلى ذلك نظام توجيه عبر الأقمار الصناعية ووقت وصول لا يتجاوز 12 دقيقة فقط من إيران إلى إسرائيل – ويشكل تحدٍّ ضخم لأنظمة "حيتس" و"باتريوت" وTHAAD الأمريكية.

وماذا عن الجانب الإسرائيلي؟

عندما يتحدثون عن السلاح الأكثر فتكًا لإسرائيل في المواجهة مع إيران، لا يدور الحديث فقط عن قوة نارية، بل عن تكنولوجيا خالصة. "الأدير" هو الطائرة الشبحية الأكثر تقدمًا في العالم، والتي خضعت لتعديلات خاصة جدًا من أجل سلاح الجو الإسرائيلي. ما هي مميزاتها؟ ترى كل شيء، لكن لا أحد يراها. هي قادرة على اختراق أنظمة الرادار والدفاعات الجوية الأكثر كثافة في إيران، تعطيلها في الوقت الفعلي، إسقاط ذخيرة ذكية ودقيقة – ثم ببساطة الاختفاء.

وإذا سألتُم مصادر أجنبية؟ سيذكّروكم أنه وراء الـ"أدير" يقف أيضًا الـ"يريحو 3" – صاروخ باليستي عابر للقارات، والذي حسب منشورات في العالم يحمل قدرات "يوم القيامة" لإسرائيل. ولكن "الأدير"؟ هو بالفعل يقدّم إثباتات في الميدان.

لكن لايمكن الحديث عن كاسري التوازن دون ذكر الاسم الذي يثير هذه الأيام وكالات الاستخبارات في العالم: صاروخ "الدوري الأزرق".

في إسرائيل، كالعادة، يحافظون على غموض تام ولا يؤكدون أي شيء، لكن بحسب تقارير من مصادر أجنبية، هذا هو بالضبط السلاح السري والدقيق الذي استُخدم في الاغتيال الدراماتيكي للزعيم الأعلى لإيران، علي خامنئي.

تلك المنشورات الأجنبية تصف صاروخًا قاتلًا ذو بصمة منخفضة، يتمتع بقدرات اختراق ودقة تصل إلى المليمترات، جعلت الحلقة الأمنية الإيرانية عاجزة تمامًا.

سواء كان "الدوري الأزرق" مشروعًا سريًا لم يُكشف عنه أبدًا أو مجرد لغز، فوفقًا لتلك التقارير في العالم، الحديث يدور عن سلاح أسقط على طهران أقوى زلزال شهدته .

الجد الرهيب لسلاح الجو الأمريكي

ننتقل إلى الأمريكيين. لديهم القاذفة B-52. هذا هو الجد المرعب لسلاح الجو الأمريكي. دخلت الخدمة في عام 1955، لكنها هنا لتبقى. ثمانية محركات، 50 ألف قدم، وقدرة على حمل أكثر من 31 طناً من الذخيرة – من قنابل ذكية وحتى سلاح نووي.

يصل إلى مداها 14 ألف كيلومتر دون تزود بالوقود، وهي مسؤولة عن 40 بالمئة من القنابل التي أُلقيت في حرب الخليج. حسب التخطيط للبنتاغون؟ من المتوقع أن تطير هذه القاذفة حتى عام 2050. 95 سنة خدمة لطائرة واحدة. جنون.

السلاح الأكثر إثارة للجدل – الذخيرة العنقودية

الطريقة هنا بسيطة ووحشية. قنبلة العنقودية تنفتح في الهواء وتنثر عشرات حتى مئات القنابل الصغيرة – "بومبليتات" – على مساحة واسعة.

الخطر هنا مزدوج: أيضًا ضرر واسع وغير مسيطر عليه في الوقت الحقيقي، وأيضًا "النفايات غير المنفجرة" – تلك القنابل الصغيرة التي لم تنفجر، تتحول في الواقع إلى حقل ألغام لسنوات قادمة. أكثر من 120 دولة وقعت على اتفاقية تحظر استخدامها، لكن قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا؟ بقوا خارج الاتفاقية، وما زالوا يحتفظون في مخازنهم بالسلاح الذي ينشر الموت من الجو، سلاح قديم، تكنولوجيات تغير موازين القوى – وشرق أوسط واحد يقاتل من أجل بقائه.