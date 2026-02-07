بدون استحمام ،ولماذا يعودون أطول قامة؟: هل تصمدون أسبوعا بالعيش في محطة الفضاء؟

محطة الفضاء الدولية، التي تُعتبر أعظم اختراع باهظ الثمن للبشرية، تبحر على ارتفاع منخفض نسبيًا يبلغ حوالي 400 كيلومتر – مسافة توازي الرحلة من حيفا إلى إيلات. لكي لا تتحطم، تتحرك المحطة بسرعة هائلة تبلغ حوالي 30 ألف كيلومتر في الساعة، ما يتيح لها أن تدور حول الأرض كل 90 دقيقة. بالنسبة للمقيمين فيها، هذا يعني أن المنظر يتغير في كل لحظة، وهم يشهدون 16 شروقًا و16 غروبًا للشمس في يوم واحد.

على الرغم من أن في المحطة توجد جاذبية مشابهة لتلك الموجودة على سطح الأرض، إلا أن السرعة العالية تخلق حالة دائمة من "السقوط الحر"، ولهذا السبب يطفو رواد الفضاء. هذا الوضع يفرض روتين حياة مختلف تمامًا عن ذلك الذي نعرفه.

تورتية بدلاً من الخبز

في مجال الطعام، العدو الأكبر هو الخبز. بينما على سطح الأرض الفتات يسقط على الأرض، في الفضاء هو يطفو في الهواء ويعرض المعدات الإلكترونية الثمينة للخطر أو قد يدخل إلى العيون. الحل الذي وُجد هو استخدام التورتية، التي لا تتفتت. كذلك، الشرب من الأكواب غير ممكن، لأن المياه تتحول إلى كرات طافية؛ الشرب يتم من أكياس مغلقة باستخدام مصاصة خاصة.

إحدى القضايا الأكثر إثارة للاهتمام هي استخدام المراحيض في غياب الجاذبية. المرحاض في المحطة يعمل كنظام تفريغ قوي يقوم بشفط النفايات. على المستخدمين ربط أقدامهم بالأرض كي لا يطفوا في الهواء. تكنولوجيا التدوير في المحطة متقدمة جدًا: البول يُنقّى بشكل كامل ويعاد تحويله إلى مياه شرب، كما يقولون: "بول اليوم هو قهوة الغد". أما بالنسبة للاستحمام – فهو غير موجود، ويقوم رواد الفضاء بتنظيف أنفسهم باستخدام مناديل مبللة وصابون لا يحتاج إلى شطف.

يزيدون بمقدار 5 سنتيمترات

الإقامة في الفضاء تؤثر أيضًا على الفسيولوجيا. بدون قوة الجاذبية التي تضغط على العمود الفقري، تتباعد الفقرات ويزداد طول رواد الفضاء بين 3 إلى 5 سنتيمترات. مع ذلك، يعود الطول إلى ما كان عليه بعد عدة أشهر من الهبوط. لمنع ضمور العضلات والتأكد من أن الجسم "لا ينسى" كيفية المشي، يُلزم الطاقم بالجري نحو ساعتين يوميًا على جهاز المشي وهم مربوطون بأحزمة.

في نهاية اليوم، يدخل رواد الفضاء أكياس النوم المربوطة بالجدار، ويدركون أنهم البشر الوحيدون الذين لا يتواجدون على سطح الأرض، ويستمتعون بالتجربة الفريدة رغم التحديات.