عندما اشتبك الطيارون الكوريون الشماليون مع الطائرات الإسرائيلية فوق القاهرة

أنور السادات يبحث عن تعزيز لسلاح الجو المصري. المفاجأة تأتي من مكان غير متوقع: بيونغ يانغ. كيم إيل سونغ يعرض إرسال طياري مقاتلات من كوريا الشمالية للدفاع عن سماء القاهرة. السادات يوافق، وقرابة ثلاثين طيارًا كوريًا ينتشرون في قواعد ميغ-21 في مصر - إلى جانب فرق أخرى أُرسلت إلى سوريا.

خلال الحرب نفسها كانوا حذرين. حيث كانوا يتجنبون المواجهة المباشرة مع سلاح الجو الإسرائيلي، ويبقون في القواعد. لكن الواقع يتغير بعد شهر من وقف إطلاق النار. 6 ديسمبر\كانون أول 1973. زوج من طائرات الفانتوم الإسرائيلية يمشط سماء مصر. فجأة يلتقط الرادار زوجاً من طائرات الميغ مصدرها غير واضح. تبدأ معركة جوية.

الفانتوم الإسرائيلية تنقض على الهدف وتطلق النار. تسقط طائرة ميغ واحدة، ولاحقًا يتبين أن الطيار الذي قُتل كان كوريًا شماليًا. والطائرة الثانية؟ أُسقطت في الواقع بنيران القوات المصرية، عن طريق خطأ قاتل. الاستخبارات الإسرائيلية تكتشف معطى آخر مشوق: اعتراضات اتصالات بين طائرات مقاتلة في سوريا بلغة غير معروفة. وعندما يحلل البنتاغون، يتبين أنها اللغة الكورية. الدليل النهائي على الوجود الكوري الشمالي النشط في الساحة.

بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي, كان ذلك بمثابة صدمة. "كاذب" - هكذا وصف بيني بيلد، قائد سلاح الجو، كيم إيل-سونغ، الذي ادعى أن بلاده حاربت إسرائيل. صحيح أن معظم طياريه تجنبوا المواجهة المباشرة، ولكن في لحظة الحسم - وقعت المعركة، وهذا اللقاء الغريب كتب في التاريخ.

هكذا، في قلب الشرق الأوسط، وجدت إسرائيل نفسها تطلق النار ليس فقط على مصر وسوريا - بل أيضًا على طياري مقاتلات من كوريا الشمالية. فصل غريب، لكنه حقيقي، في حرب الظلال بين إسرائيل وكوريا الشمالية.