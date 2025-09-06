كيف كشف لقاء صدفة عن القضية السرية بالعلاقات بين إسرائيل وكوريا الشمالية؟

قد يعجبك أيضًا -

بداية التسعينيات. الاتحاد السوفييتي ينهار، وكوريا الشمالية غارقة في أزمة اقتصادية حادة. تولد في إسرائيل فكرة جريئة: ربما يمكن شراء صمت بيونغيانغ؟

في عام 1992، بعثة سرية من وزارة الخارجية الإسرائيلية تهبط في بيونغ يانغ. يترأس البعثة - إيتان بن تسور. الاقتراح المطروح على الطاولة يبدو شبه خيالي: إسرائيل ستستثمر مئات ملايين الدولارات في منجم ذهب كوري شمالي، وبالمقابل - بيونغ يانغ ستتوقف عن بيع الصواريخ لإيران وسوريا.

الاستضافة؟ شبه ملكية. أعضاء الوفد أُسكنوا في بيت ضيافة رسمي، ونُقلوا بطائرة الهليكوبتر الخاصة لكيم إيل-سونغ في جولة بمنجم مدمر، والتقوا بكبار المسؤولين في النظام – بما في ذلك صهر كيم نفسه، المسؤول عن تصدير السلاح. الكوريون الشماليون لم يكتفوا بذلك: طلبوا مليار دولار استثمارات، واقترحوا فتح ممثلية إسرائيلية في بيونغ يانغ، بل وألمحوا إلى أنه إذا نجحت الصفقة – فقد تكون هناك علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. وللحظة واحدة، بدا أن كل شيء ممكن.

لكن عندها - مشهد تجسس لا يُصدق. في طريق العودة إلى إسرائيل، ممثل وزارة الخارجية يصعد إلى الطائرة. عندما يجلس، يكتشف مشهداً غير متوقع: نائب رئيس الموساد، إفراييم هليفي، يجلس في نفس الطائرة. يتضح أن الموساد أيضاً كان يدير قناة سرية خاصة به مع كوريا الشمالية - دون أن يعلم أحد في وزارة الخارجية بذلك. قناتان منفصلتان، عرضان مختلفان - تم الكشف عنهما لبعضهما البعض بأكثر طريقة غير مخطط لها.

صدمة تامة. نظر المندوبون إلى بعضهم البعض، فهموا أن السر الكبير انكشف بلحظة. من ناحيتهم - كانت هذه نقطة اللاعودة. بعد وقت قصير من ذلك، أوقف رئيس الحكومة الإسرائيلية يتسحاك رابين كل العملية. التقديرات هي أنه فعل ذلك تحت ضغط أمريكي مباشر: واشنطن كانت تخشى أن أي تقارب بين إسرائيل وبيونغ يانغ سيزعزع التحالف للضغط على كوريا الشمالية.

الصفقة انهارت. وما تبقى هو جدل تاريخي مستمر حتى اليوم: هل أضاعت إسرائيل فرصة نادرة لتحييد تهديد الصواريخ الإيرانية في عقد سابق - أم أنها تجنبت خطأ محرجًا، يكاد يكون سخيفًا، كان يمكن أن يشوه صورتها في الساحة الدولية؟

هكذا أو هكذا، هذا الفصل - من الدبلوماسية التي وُلِدت وماتت على نفس الطائرة - أصبح واحداً من أكثر النوادر إثارة للاهتمام في حرب الظلال بين إسرائيل وبيونغ يانغ.