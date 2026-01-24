ملك بلا مملكة: ما قصة رضا بهلوي، ابن شاه إيران؟

هل من الممكن أن يكون مفتاح وقف السباق النووي لطهران لا يكمن في الغرفة المحصنة بوزارة الأمن الإسرائيلية أو في ممرات البنتاغون، بل تحديداً في فيلا هادئة بضواحي ماريلاند؟ هناك، بعيداً عن جموع الغاضبين من الثورة الإسلامية، يقيم رضا بهلوي. الرجل الذي وُلد لمسار واحد ووحيد - العرش الملكي - يحاول الآن، في سن الخامسة والستين، أن يرسم من جديد مستقبل الشرق الأوسط.

قصة بهلوي هي مأساة شكسبيرية حديثة. وُلد عام 1960 في طهران كوليّ عهد. حتى سن السابعة عشرة كان قد تدرّب بالفعل كطيار مقاتل وخضع لتدريب مكثف في الحكم، مع علم واضح بأنّه في يوم من الأيام سيقود قوة إقليمية.

في عام 1978 أُرسل إلى تكساس لدورة طيران متقدمة، من دون أن يعلم أن هذه رحلة باتجاه واحد. أثناء تعلمه مناورة طائرات الفانتوم، كانت الشوارع في طهران مشتعلة. في يناير 1979 هرب الشاه، هبط الخميني، وأُسدل الستار على السلالة.

في سن العشرين، في القاهرة، بجانب سرير والده المحتضر بالسرطان، قام رضا بفعل يبدو اليوم شبه ساذج: أعلن نفسه "الشاه الجديد". كان هذا الإعلان بمثابة الطلقة الافتتاحية لمسيرة طويلة ومعقدة استمرت 45 عامًا في المنفى.

حقائب المال من الـCIA والحقيقة عن الألماس

لكن من أين يعيش ملك بلا مملكة؟ على مدار عشرات السنوات ادعت الدعاية الإيرانية أن بهلوي هو "دمية أمريكية". تحقيقات مختلفة تشير إلى أنهم لم يكونوا مخطئين تمامًا. الصحفي الاستقصائي بوب وودوارد كشف في كتابه وثائق تدل على أنه في الثمانينيات، قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بتحويل "حقائب" من المال للمعارضين الإيرانيين. وبحسب المنتقدين، فإن بهلوي نفسه استفاد من دفعة مالية منتظمة ليبقى "ورقة" محتملة ضد آية الله. هذا التمويل توقف منذ زمن طويل، لكن الوصمة بقيت.

من ناحية أخرى، بهلوي يحارب أسطورة أخرى: الادعاء بأن عائلته هربت مع كنوز الدولة. تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز دحض هذه الأسطورة وأكد أن "جواهر التاج" الشهيرة لإيران لا تزال محفوظة في خزائن البنك المركزي في طهران. صحيح أن العائلة أخذت معها أموالاً خاصة، لكنها تركت الرموز الوطنية وراءها – حقيقة يستخدمها بهلوي اليوم كدليل على نزاهته أمام الشعب الإيراني.

لا أبحث عن وظيفة، أبحث عن انتقام.

حياة بهلوي في الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن أن تكون شاعرية كما تبدو. الملف الطبي لعائلته يكشف عن قصة رعب من الفقدان. في عام 2001، توفيت أخته المحبوبة، الأميرة ليلى، بجرعة زائدة في لندن عن عمر يناهز 31 عامًا. وبعد عقد من الزمان، أنهى شقيقه الأصغر والعبقري، علي رضا، حياته بإطلاق النار على نفسه في بوسطن.

رضا بقي وحيدًا في الساحة. هو ليس سياسيا يبحث عن منصب؛ هو شخص فقد والده، أخته وأخاه في هذه المعركة . دافعه هو شعور انتقام بارد، مدروس وعميق. لكن هل هدفه العودة إلى قصر الذهب؟ هنا يفاجئ الجميع. "أنا مستعد للجمهورية"، صرَّح في مقابلات مع وول ستريت جورنال. "أريد أن أكون الرمز الموحد، لا الحاكم".

العلاقة الإسرائيلية وإشارة التوقف

في أبريل 2023 كُسر تابو تاريخي: ابن الشاه هبط في مطار بن غوريون. كانت الزيارة مخطط لها جيدًا: لقاء مع نتنياهو، صلاة عند حائط المبكى، وزيارة رمزية إلى ياد فاشيم – تحدي لمنكري الهولوكوست في طهران. في مقابلة مع i24NEWS صرح علنًا: "يجب أن نكون نحن وإسرائيل شركاء استراتيجيين. مياهكم ستنقذنا".

لكن داخل العناق الدافئ، بهلوي يضع لإسرائيل إشارة توقف لامعة.

رسالته إلى جهاز الأمن واضحة للغاية: "لا تقصفوا إيران". فهو يؤمن بإسقاط نظام الملالي من الداخل - من خلال دعم المتظاهرين، عبر الإنترنت، ومن خلال "مشروع فينكس" (فريق من العلماء المنفيين الذين يخططون لإعادة تأهيل البنية التحتية في اليوم التالي)، وليس بواسطة طائرات F-35. استراتيجيته تعتمد على "الانشقاق من الداخل" وعلى علاقات مع عناصر في الحرس الثوري الذين سيلقون السلاح مقابل العفو.

اللغز الفارسي

هل هذا يعمل؟ في بداية عام 2023، حملة على الإنترنت باسم "Vokalat" (تفويض رسمي) جذبت مئات الآلاف من توقيعات الإيرانيين الذين أيدوها، لكن المعارضة لا تزال منقسمة. منظمات مثل مجاهدي خلق (MEK) تحاربها، ومحاولات التوحيد مع شخصيات بارزة انهارت بسبب صراعات الأنا. ولم ينجح حتى الآن في تشكيل حكومة منفى فعالة.

ومع ذلك، رضا بهلوي يظل لغزاً. أمير بلا قصر ولا جيش، ولكن مع دعم هادئ من الغرب وحراسة مشددة حوله، مما يدل على أن النظام في طهران يعتبره هدفاً مركزياً وخطيراً. حقيقة أن النظام يستثمر أموالاً طائلة في تشويه سمعته ربما هي الدليل الأفضل على قوته. بالنسبة لإسرائيل، بهلوي هو بطاقة يانصيب استراتيجية: الاحتمالات غير واضحة، لكن إذا فاز – سيتغير الشرق الأوسط إلى الأبد.