كيف اختفى مناحيم بيغن 4 سنوات عن أعين البريطانيين ؟

مناحيم بيغن، الذي أصبح لاحقًا رئيس حكومة إسرائيل وحائزًا على جائزة نوبل، كان في الأربعينيات الرجل الذي كان البريطانيون يخشونه أكثر من أي شخص آخر. قائد الإيتسل، "رئيس منظمة الإرهاب المعروفة" في نظرهم. وُضع على رأسه مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني – وهو مبلغ كان من الممكن أن يقلب حياة.

لكن بعد ذلك اختفى. أربع سنوات كاملة. من 1944 حتى 1948 – لم يره أحد في العلن. الشرطة داهمت البيوت، قلبت الأسرّة، بحثت في كل زاوية – دون جدوى. ملفات الاستخبارات تضخمت إلى 15 سيرة ذاتية مختلفة وثمانية أسماء مستعارة. حتى البريطانيون لم يعودوا يعرفون كيف يبدو في الواقع. كيف أفلت؟ بيغن أصبح فنان التخفي.

في هوية واحدة كان "يسرائيل هالفرين" - لاجئ بولندي مريض. الجيران في بيتاح تيكفا تذكروا شخصاً كئيباً، لا يخرج للعمل، ويدعي أنه يعيش من مخصصات اللاجئين. "مسكين"، قالوا عنه. لم يخطر ببالهم أن هذا هو الرجل الذي ينفذ هجمات ضد البريطانيين.

لكن أشهر زيّ كان "الحاخام يسرائيل سسوبر". لحية كاملة، قبعة سوداء، صلوات يومية في الكنيس. الجيران دعوه ليصعد لقراءة التوراة، خصصوا له مكانًا ثابتًا. كانوا يشفقون على زوجته، عليزا - "المسكينة التي يجب أن تعيل هذا الكسول". لم يعلموا أن تحت عباءة الحاخام كان يختبئ المطلوب رقم واحد للبريطانيين. بيغن نفسه كان يمزح بعد سنوات: "بعد قليل – كنت سأصبح أمين صندوق الكنيس".

وفي قمة الجرأة – في عام 1947 تبنى جواز سفر مزور لطبيب ألماني يهودي اسمه "د. كونيغسهوفر". فجأة، الرجل الذي كان يعيش في الخفاء أصبح طبيباً محترماً في مركز تل أبيب. كان البريطانيون يائسين لدرجة أنهم قبلوا "معلومات رسمية": بيغن أجرى عملية جراحية تجميلية في سويسرا وغيّر ملامح وجهه. في الوثيقة كُتب: "لا نعرف كيف يبدو وجهه الجديد". لا أقل من ذلك. في الواقع – لم يغادر البلاد قط.

وأحيانًا، بدت المشاهد كأنها كوميديا. يوم السبت في يوليو 1946، جنود بريطانيون يغلقون شارعًا في تل أبيب. بيغين يخرج من الشقة متنكّرًا كمتديّن يهودي، يجلس على مقعد مقابل المنزل – ويُشاهد بهدوء الجنود وهم يفتشون عنه داخل الشقة. هو أمام أعينهم – وهم لا يتعرفون عليه.

في حالة أخرى، كان يختبئ في خزانة سرية في الجدار. البريطانيون كانوا يطرقون على الجدران لاكتشاف فراغات مخفية. بيغن قال إنه قاوم الإغراء... وأراد أن يطرق عليهم بالمقابل. هكذا نجا الرجل الذي أراده البريطانيون أكثر من أي شخص آخر. حاخام، لاجئ، طبيب – وفي كل هوية شخصية مختلفة. المطاردة وراءه بدت كأنها سيناريو هوليوودي – لكنها حدثت في الواقع. الرجل الذي خدع أقوى إمبراطورية في العالم سيصبح بعد ثلاثين عامًا رئيس حكومة إسرائيل.