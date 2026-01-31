هكذا أصبحت سلطة الهجرة الأمريكية "الميليشيا" الأكثر إثارة للجدل في العالم

لم تكن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وكالة إنفاذ قانون "عادية" قط. فقد أُنشئت عام 2003، كجزء من الدروس المستفادة مباشرة من هجمات 11 سبتمبر، تحت مظلة وزارة الأمن الداخلي. وكانت مهمتها الأصلية واضحة: حماية الحدود، ومنع الإرهاب، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

لكن في يناير 2026، وفي ظل سياسات إنفاذ القانون المتزايدة لإدارة ترامب، أصبحت إدارة الهجرة والجمارك تبدو أقل شبهاً بوكالة بيروقراطية وأكثر شبهاً بقوة شبه عسكرية في حالة حرب - أحياناً ضد المواطنين الذين من المفترض أن تحميهم.

الماكينة المزيّتة جيداً لوزارة الداخلية الأمريكية

من أجل فهم قوة ICE، يجب النظر إلى الأرقام. نتحدث عن منظمة ضخمة تشغل حوالي 20,000 موظف وتتمتع بميزانية سنوية تقارب 6 مليارات دولار. نشاطها مقسم إلى جناحين رئيسيين، وغالبًا ما يُطمس الخط الفاصل بين شرطة الهجرة ومكافحة الجريمة: HSI (تحقيقات الأمن الوطني): الجناح التحقيقي، المسؤول عن مكافحة الجريمة الدولية، الإتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة والمخدرات. و-ERO (عمليات التنفيذ والترحيل): الجناح الأكثر شهرة وظهورًا، وهو المسؤول عن الاعتقال والحجز والترحيل للمهاجرين غير القانونيين داخل الولايات المتحدة.

يناير الدامي في مينيابوليس

تضررت صورة ICE بشكل كبير في الشهر الأخير نتيجة سلسلة من الأحداث الاستثنائية في مدينة مينيابوليس. تشديد تطبيق القانون أدى إلى وقوع حالتين قُتل فيهما مواطنون أمريكيون بإطلاق النار من قبل عملاء.

في 7 يناير قُتلت رينيه نيكول جود (37 عامًا)، أم لثلاثة أطفال. بينما زعمت رواية الوكالة محاولة اعتداء على عملائها، قدّمت عائلتها وتوثيقات من الميدان صورة لإطلاق نار قاتل دون مبرر واضح.

بعد أسبوعين، في 24 يناير، قُتل أليكس بريتي (37 عامًا)، أحد أفراد الطاقم الطبي الذي حاول حماية متظاهرة. أظهرت التوثيقات عناصر أمن يضربونه ثم يطلقون النار عليه من مسافة قريبة، ما أدى إلى استدعاء الحرس الوطني وإثارة غضب جماهيري غير مسبوق.

هل يصدرون الطريقة إلى أوروبا؟

العاصفة حول ICE لا تتوقف عند حدود الولايات المتحدة. في هذه الأيام تستعد الوكالة لنشر استثنائي على الأراضي الأوروبية، استعدادًا للأولمبياد الشتوي في ميلانو-كورتينا (فبراير 2026). الهدف المعلن: حماية البعثة الأمريكية ومنع الجريمة الدولية، تحت إشراف إيطالي وبدون صلاحيات تنفيذية في الشوارع.

لكن في إيطاليا، الأجواء متوترة. عمدة ميلانو، جوزيپه سالا، لم يتردد في الربط بين الأحداث في الولايات المتحجة وبين الزيارة المخططة ووصف ICE بـ"الميليشيا التي تقتل". تحت شعار "ICE OUT"، تتنظم احتجاجات من قبل سياسيين ومواطنين يخشون من استيراد أساليب العمل العدوانية للوكالة إلى أوروبا.

الهيئة التي أُنشئت لمنع الهجوم التالي، أصبحت ICE في عام 2026 قضية مثيرة للجدل تفرق الرأي العام الأمريكي وتثير القلق بين حلفاء الولايات المتحدة.