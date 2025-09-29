كيف تحولت مجموعة من مئات المقاتلين لسلطة تسيطر على 4 محافظات شمالي اليمن؟

كيف يحدث أن جماعة صغيرة من شمال اليمن - مع بضع مئات من المقاتلين فقط - تتحول خلال سنوات قليلة إلى قوة تسيطر على أربعة محافظات وتهز دولة بأكملها؟ كل شيء يبدأ في محافظة صعدة - القلب التاريخي للزيدية، طائفة شيعية حكمت اليمن لما يقارب ألف عام. لكن في عام 1962 ينقلب كل شيء: ثورة عسكرية تطيح بالإمام، وتؤسس جمهورية - والشمال يجد نفسه متخلفًا وراء الركب. الفقر، الإهمال، والإهانة الطائفية تصبح من تفاصيل الحياة اليومية للزيديين

ثمانينات القرن العشرين. رجل دين بارز، بدر الدين الحوثي، يؤسس مع أبنائه – حسين، يحيى، محمد وعبد الملك – أطرًا تعليمية جديدة من أجل استعادة الفخر الضائع. المشروع الأبرز: "الشباب المؤمن" – حركة شبابية مع معسكرات صيفية ودروس في الدين والتاريخ. في مواجهة المساجد السلفية التي تُقام في الشمال بأموال سعودية – الحوثيون يقدمون ردهم الخاص. في بداية سنوات الألفين، يتقدم الابن الكاريزمي حسين الحوثي إلى الواجهة.

خطب نارية ضد الرئيس صالح، ضد أمريكا وإسرائيل – وشعار جديد يهز الشوارع: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام". يونيو 2004. صالح يرسل الجيش إلى صعدة. حسين يُقتل – لكن موته يجعله شهيدًا، رمزًا. الأخ الأصغر، عبد الملك، يرث القيادة.

2004–2010: ست حروب دامية. أخطاء الحكومة – قصف القرى، تدمير المواقع الدينية، الإهانات الطائفية – لا تؤدي إلا إلى تجنيد المزيد والمزيد من القبائل لصالح الحوثيين. وهم يكبرون: من مئات المقاتلين إلى آلاف، مع سيطرة على أربع محافظات في الشمال. ما بدأ كحلقات تعليمية – يتحول إلى حركة مسلحة تحمل شعوراً برسالة دينية: إذا كان الحكم فاسداً أو أجنبياً – بحسب معتقدهم، فمن الواجب المقدس أن يتمردوا.