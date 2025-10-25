هل من الممكن اختراق الأقمار الصناعية الإسرائيلية في الفضاء؟

تخيلوا هذا: قمر "أوفيك" إسرائيلي يحلق بهدوء فوق البحر المتوسط. وفجأة – زاوية العدسة تتغير بدون أمر، تدفق أوامر غير معروفة. هل هذا منا... أم من شخص تعلم التحدث بلغة القمر الصناعي؟ القمر الصناعي يبدو غير قابل للاختراق: آلاف الكيلوغرامات من الألومنيوم، مجسات وهوائيات تطير بسرعة ثمانية كيلومترات في الثانية. لكن في النهاية، خلف كل هذا السحر – يوجد حاسوب. وحيثما يوجد كود – هناك باب. وحيثما يوجد باب – دائماً يوجد شخص يحمل مفكاً رقمياً.

في عام 1998، قام قراصنة باختراق حواسيب وكالة ناسا، واستولوا على قمر صناعي للأبحاث يُدعى روزات، وقالوا له: "انظر كم هي الشمس جميلة". فقام بالنظر إليها، فذاب ومات. هذا هو أول قمر صناعي في العالم انتحر بسبب أمر إلكتروني. في عام 2022، أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يرسل القراصنة صواريخ بل أرسلوا شيفرات. هجوم على شبكة الأقمار الصناعية فايسات Viasat عطّل عشرات الآلاف من أجهزة المودم في أوروبا.

الاتصال اختفى، السيطرة فقدت – وكل ذلك دون طلقة واحدة. وحتى جماعة حرب عصابات مثل نمور التاميل قد بثت دعاية من قمر صناعي تجاري قامت باختطافه. الآن لنفترض أن شخصًا ما يقتحم "أوفيك". ماذا يستطيع أن يفعل؟ القمر الصناعي يستمع إلى ترددات دقيقة وأوامر مشفرة. لكن إذا قام أحدهم بنسخ التوقيع أو اخترق محطة التحكم، القمر الصناعي لا يطرح أسئلة. إنه يطيع.

وهكذا، نظريًا، لديه عين إسرائيلية في السماء – توجه الكاميرا إلى الداخل، لتصوير قواعد، لتنزيل أرشيف صور، لبث أوامر مزيفة أو دعاية – وتجعل إسرائيل تتخذ قرارات بناءً على صورة كاذبة. دون صاروخ، دون ضجيج، فقط كود. لكن القمر الصناعي ليس دبابة – لا يمكن جره إلى الكراج. لذلك إسرائيل تدافع عن "أوفيك" بهوس. لكن حتى أكثر وسائل الحماية تعقيدًا في العالم لا تنفع إذا ضغط شخص على الملف الخطأ.

ولذلك فإن معظم المخاطر — هنا، على الأرض.

محطات التحكم هي الهدف الحقيقي. لذلك أنظمة التحكم في إسرائيل مفصولة تمامًا عن الإنترنت. لا يوجد واي فاي، ولا أجهزة USB، ولا "حدّث لي الإصدار". فقط نظام تشفير لا يتوقف عن تحديث حمايته. حاولوا اختراقه، وسيتم قلي جهاز الكمبيوتر لديكم أسرع من قلي بيضة على الإفطار. وإذا بدا شيء غير عادي؟ الأقمار الصناعية في العالم تعرف كيف تنتقل إلى وضع الإغلاق. وليس من المستبعد أن يفعل القمر الصناعي "أوفيك" الشيء نفسه.

ومع ذلك – لا شيء محصن حقاً. في عصر تطور فيه الصين أجهزة ليزر يمكنها إعماء كاميرات التجسس، وروسيا تختبر أنظمة تجعل القمر الصناعي يظن أنه فوق كوبا بينما هو في الواقع فوق سوريا – لا يمكن الاسترخاء أو التغافل .

إذاً... هل يمكن اختطاف قمر صناعي إسرائيلي من الفضاء؟ نظرياً – نعم. عملياً؟ سيحتاجون لتجاوز طبقات التشفير،أن تبث على التردد الصحيح، وتقنع القمر الصناعي بأنك في الواقع من استخبارات الجيش. ولذلك، حتى إذا كنتَ روسيا أو إيران - حظاً موفقاً مع ذلك.