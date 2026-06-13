عندما تمتلك الدولة الكثير من المال والقليل من الوقت، يكون الحل الفوري في الغالب "شيك مفتوح". في العقد الأخير، تسير المملكة العربية السعودية وفقًا لهذه الاستراتيجية بالضبط: فهي تشتري لاعبي كرة قدم بمليارات، تقيم دوريات غولف تهز العالم، وتحاول بناء مدن مستقبلية في قلب الصحراء. لكن عندما يتعلق الأمر بصناعة السينما – مجال يقوم على المشاعر، الإبداع والتوقيت المثالي – يتضح أن جبال الدولارات لا يمكنها شراء النجاح. فيلم "محارب الصحراء" (Desert Warrior)، الذي كان من المفترض أن يكون واجهة الثقافة الجديدة للمملكة، تحول بدلاً من ذلك إلى أحد أكثر الإخفاقات المدويّة والمكلفة في تاريخ السينما، فيلم بقيمة 150 مليون دولار اختفى ببساطة في الرمال.

قصة فيلم "محارب الصحراء" ليست مجرد قصة عن السينما الرديئة، بل هي لمحة عن كيفية سعي حكومة مركزية لتشكيل ثقافة من أعلى الهرم إلى أسفله. وصل الفيلم، وهو دراما تاريخية حافلة بالإثارة تدور أحداثها في الجزيرة العربية في القرن السابع، إلى دور العرض بعد رحلة شاقة استمرت خمس سنوات. الفيلم من بطولة أنتوني ماكي (المعروف باسم كابتن أمريكا الجديد) وبن كينغسلي الحائز على جائزة الأوسكار، وكان الهدف منه أن يكون "الرد السعودي على لورنس العرب"، كما وصفته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية. كان الهدف واضحًا: إظهار للعالم أن المملكة العربية السعودية لم تعد مجرد مُصدِّر للنفط، بل قوة عالمية في مجال المحتوى.

رؤية 2030: شراء الطريق إلى التقدم

لكي نفهم حجم المخاطرة، يجب النظر إلى السياق الأوسع. الفيلم أُنتج من قبل استوديوهات MBC، الذراع الإنتاجية لهيئة البث الأكبر في الشرق الأوسط الخاضعة لسيطرة الحكومة السعودية. هذا جزء لا يتجزأ من "رؤية السعودية 2030" - البرنامج الضخم لولي العهد محمد بن سلمان لفطم الاقتصاد عن الاعتماد على النفط.

في إطار هذه الرؤية، استثمرت السعودية بالفعل مليارات في بطولة الغولف "ليف" (LIV Golf)، التي أُسست كمنافس شرس لرابطة الغولف الأمريكية المحترفة. كما أسست "مهرجان الكوميديا في الرياض" لعام 2025، الذي جُلب إليه نجوم كبار مثل ديف شابيل وكيفن هارت بمبالغ طائلة لتحسين صورة المملكة في قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير. وكان من المفترض أن يكون "محارب الصحراء" جوهرة التاج السينمائي، وعرضاً استثنائياً لمدينة المستقبل "نيوم"، حيث أُقيمت استوديوهات ضخمة خصيصاً من أجل هذا المشروع.

إنتاج في قلب العاصفة

لكن يتبين أن هوليوود لا تحب الاملاءات لفرض ايقاعها. "محارب الصحراء" عانى مما يُسمى في الصناعة "جحيم الإنتاج". المخرج البريطاني روبرت ويات ("كوكب القردة: الثورة") أُقيل من المشروع خلال مرحلة المونتاج بعد صدامات مع استوديوهات MBC. ووفقًا لتقارير في مجلة الصناعة "فارايتي" (Variety)، كان السعوديون يريدون فيلم أكشن بسيط وسريع الإيقاع، بينما كان ويات يحاول إنتاج ملحمة تاريخية معقدة تدوم ساعتين ونصف. وأُعيد ويات لاحقًا فقط لمحاولة إنقاذ ما تبقى.

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من الناحية السردية، حاول الفيلم أن يرقص على حبلين: أن يروي قصة عربية أصيلة لكن من خلال عيون هوليودية. تتركز الحبكة حول الأميرة هند (عائشة هارت)، التي ترفض أن تصبح محظية الإمبراطور الفارسي كسرى (بن كينغسلي) وتقود تمردًا ضده. "يحاول الفيلم القيام بدبلوماسية غير مباشرة حول قضية حقوق المرأة في السعودية"، ورد في مراجعة في صحيفة "نيويورك تايمز"، "لكنه يبدو كفيلم هوليودي آخر بميزانية ضخمة صوّر بالصدفة فقط في السعودية".

الجيوسياسية للفشل

توقيت إطلاق الفيلم لم يكن يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. "الجمهور ليست لديه شهية لفيلم عن حرب في الصحراء حين تدور حرب حقيقية في الشرق الأوسط"، أشار مراقب في الصناعة لموقع Deadline. الحرب في غزة والتوتر العسكري مع إيران جعلا محتوى الفيلم - حيث يقاتل العرب الفرس - محملاً أكثر من اللازم. في يونيو 2025، عندما هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية في إيران، أصبح الفيلم يُعتبر "سماً" بالنسبة للموزعين الدوليين الذين خافوا من إثارة الفتن.

من جهتها، هاجمت إيران الفيلم واعتبرته "تزويراً تاريخياً" يهدف إلى خدمة المصالح السعودية ضد طهران. في نهاية المطاف، لم يوافق أي استوديو كبير على التعامل معه، وتم توزيعه من قبل شركة Vertical Entertainment، وهي شركة مستقلة وصغيرة متخصصة عادةً في الأفلام المخصصة للبث المباشر (VOD). وكانت النتيجة افتتاحاً محرجاً بأقل من نصف مليون دولار على أكثر من 1000 شاشة في الولايات المتحدة، وهو أحد أسوأ النتائج في التاريخ لمثل هذا الحجم.

الرأي العام: "إعلان تجاري لمدة ساعتين"

على شبكات التواصل الاجتماعي، لم يرحم المدونون. ناقد السينما دان موريل (Dan Murrell) لخّص ما يعتقده الكثيرون بشأن المحاولة السعودية: "المشكلة هي أن السعودية تحاول تقليد هوليوود في أسوأ لحظاتها. لقد بنوا استوديوهات مذهلة، لكنهم نسوا أن الجمهور لا يريد مشاهدة إعلان تجاري مدته ساعتان لصناعة السينما السعودية." وأشار موريل إلى أن التقييم الكارثي على موقع روتن توميتوز (حوالي 29% فقط من النقاد) يدل على أن الفيلم "ببساطة ممل، وهذا أعظم خطيئة يمكن أن يرتكبها فيلم أكشن."

حتى في المملكة العربية السعودية، الفيلم فشل. في نهاية أسبوعه الأول في المملكة، حقق فقط 87,000 دولار واحتل المركز الثامن فقط. يتضح أن الجمهور السعودي أيضاً فضل الأعمال المحلية الأصيلة أو أفلام مارفل الحقيقية على المحاولة المصطنعة لصناعة "هوليوود محلية" بالقوة.

هل تم تدريس الدرس؟

يحاول فريق الإنتاج إظهار التفاؤل. وبحسبهم، فإن الـ150 مليون دولار لم تُنفق فقط على الفيلم، بل أيضًا على بناء البنية التحتية. لكن بالنسبة لولي العهد محمد بن سلمان، هذا الفشل هو بمثابة إشارة تحذير: المال يمكنه شراء الممثلين، الاستوديوهات والدعاية، لكنه لا يستطيع شراء الصلة أو محبة الجمهور.

ربما سيُذكر "محارب الصحراء" كفصل غريب في تاريخ السعودية، تلك اللحظة التي اكتشفت فيها المملكة أن الصحراء قد تكون غنية بالنفط، لكن من الصعب جدًا أن تنشئ هوليوود بين ليلة وضحاها.