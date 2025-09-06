"حاليتس 1" – المعجزة السوداء التي أوقفت إسرائيل على قدميها

قد يعجبك أيضًا -

23 ايلول\سبتمبر 1955- موقع حفر قديم، مهجور منذ أيام البريطانيين. العمال يستعدون ليوم اعتيادي – ثم تهتز الأرض. نافورة سوداء تنفجر إلى الأعلى. كثيفة، عطرها قوي، نفط حقيقي. للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل – ذهب أسود يخرج من الأرض.

في إسرائيل: وزير التطوير، دوف يوسف، يسارع لعقد مؤتمر صحفي. وهو يرتدي بدلة أنيقة، يرفع قنينة زجاجية بداخلها سائل داكن ويعلن: "هذا ليس نبيذًا – هذا نفط!". الجمهور يبارك . العناوين في الصحف في اليوم التالي تصرخ: "نفط في حلتس1"

حالة من النشوة: بن غوريون يسافر بنفسه الى بئر حاليتس. عمال الحفر، مهاجرون جدد مغطاة أجسادهم بالقطران، يُعرضون في الصحافة كروّاد جدد – ليس للمحراث والحقل، بل للأنابيب والرافعات. بدا أن إسرائيل وجدت أخيراً سلاحها اليومي: الاستقلال الطاقوي.

الحلم: الحكومة تعرض الاكتشاف كاختراق تاريخي. الإسرائيليون يتخيلون نهاية فترة التقشف، والوقود يتدفق من النقب إلى كل زاوية في البلاد. الشعور: بعد قليل نصبح مثل الكويت.

لكن - الواقع: فعليًا، المخزون كان أصغر بكثير من الأحلام. التقديرات تحدثت عن عشرات ملايين البراميل، ولكن لم يُستخرج سوى جزء صغير منها . في ذروته، في نهاية سنوات الخمسين، كان الحقل ينتج حوالي 2000 برميل يوميًا – أقل بكثير من احتياجات الاقتصاد. سرعان ما اتضح أن: حالتس 1 هو رمز مثير، لكنه ليس ثورة اقتصادية.

ومع ذلك، بئر حاليتس1 نُقش كمعجزة سوداء لإسرائيل الفتية. لم يجعل منها قوة نفطية - لكنه منح لحظة نادرة من النشوة.