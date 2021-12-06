ايران تتطلع لتوطيد علاقاتها مع دولة الامارات

الوفد الإماراتي في طهران سلم الرئيس الإيراني دعوة رسمية لزيارة الإمارات

أعربت إيران الاثنين عن أملها في فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الإمارات، بعد زيارة نادرة لمسؤول إماراتي رفيع إلى طهران للقاء قادة إيرانيين.

يزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد طهران تلبية لدعوة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني.

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هذه الزيارة لإيران هي الأولى منذ قطع العلاقات الإيرانية السعودية في عام 2016، بعد إعدام السعودية لمعارض شيعي نافذ. بعد ذلك، خفضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال الاجتماع بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الايرانية الرسمية إن "العلاقات الجيدة مع دول المنطقة من أولويات السياسة الخارجية للحكومة الجديدة ونرحب بتطور العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

والعلاقات تشهد توترات بين دول الخليج وطهران المتهمة رغم نفيها بالسعي لتطوير أسلحة ذرية وزعزعة استقرار المنطقة. ومع ذلك، أعربت إيران والسعودية عن استعدادهما لتجاوز خلافاتهما وبدأتا مفاوضات في الأشهر الأخيرة.

وبحسب الأنباء سلم الوفد الإماراتي في طهران الرئيس الإيراني دعوة رسمية لزيارة الإمارات.