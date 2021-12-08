الهند: مقتل رئيس الأركان وزوجته و11 شخصا آخر في تحطم مروحية

ّببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات وزوجته و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف"

لقي رئيس أركان الجيش الهندي وزوجته و 11 شخصا من بينهم أربعة من أفراد الطاقم مصرعهم إثر تحطم مروحية كانوا على متنها في جنوب البلاد. وفق ما أعلن سلاح الجو في جنوب البلاد.

وقال سلاح الجو في تغريدة "ببالغ الأسف تأكد الآن بأن الجنرال بيبين راوات والسيدة مدوليكا راوات و11 شخصا كانوا على متن المروحية، قضوا في الحادث المؤسف". وأضاف أن الحادث وقع ظهر الأربعاء تقريبا قرب بلدة كونور وإن من بين القتلى أربعة من أفراد طاقم الطائرة وهي من طراز مي-17في5.

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من بين 14 كانوا على متن طائرة هليكوبتر تقل رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات تحطمت في وقت سابق من هذا اليوم في جنوب الهند.