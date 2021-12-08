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ولي العهد السعودي يصل قطر في أول زيارة رسمية له

i24news

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صورة وزعها الديوان الملكي السعودي في 12 شباط/فبراير 2019 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يصلي داخل الكعبة في مكة المكرمة (غرب)
AFP / Saudi Royal Palace / BANDAR AL-JALOUDصورة وزعها الديوان الملكي السعودي في 12 شباط/فبراير 2019 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يصلي داخل الكعبة في مكة المكرمة (غرب)

قطر تستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الأربعاء، الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة في أول زيارة رسمية له.

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وبحسب ما نشر موقع الخليج العربي، سيجري ولي العهد السعودي عدة مباحثات مع أمير دولة قطر، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها خاصة بعد أن شهدت تطوراً كبيراً عقب المصالحة الخليجية التي جرت في يناير الماضي.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة ضمن جولة خليجية شملت عُمان والإمارات، وستشمل كذلك البحرين والكويت.