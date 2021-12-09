أذربيجان تعلن "مقتل جندي في اشتباك مع أرمينيا" والأخيرة تدعوها إلى "الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية"

"باكو أطلقت النار على قواعدها، مساء أمس الأربعاء، في الجزء الشرقي من حدود البلدين"

أعلنت وزارة الدفاع في باكو، اليوم الخميس، عن "مقتل جندي أذربيجاني في تبادل لإطلاق النار نتيجة استفزاز من جانب القوات المسلحة التابعة لأرمينيا" قرب حدود البلدين، مشيرة إلى أن "المسؤولية الكاملة للتصعيد تقع على قادة أرمينيا السياسيين والعسكريين".

و دعت أرمينيا، من جانبها، أذربيجان إلى "الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية"، مؤكدة أن "باكو أطلقت النار على قواعدها، مساء أمس الأربعاء، في الجزء الشرقي من حدود البلدين".

ويُذكر أن البلدين الخصمين، عقدا الشهر الماضي، محادثات حول تهدئة التوتر في أعقاب حربهما العام الماضي، جمعت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وركّزت المحادثات، على "حلّ النزاعات التي لا تزال قائمة"، و "التطرّق إلى مسألة إعادة بناء روابط النقل التي تعود إلى الحقبة السوفياتية بين أذربيجان وأرمينيا المغلقة حاليًا بحصار متبادل".

وأطلقت أذربيجان في الرابع من كانون الأول/ديسمبر سراح عشرة جنود أرمينيين اعتقلتهم خلال اشتباكات على الحدود الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يلتقي باشينيان وعلييف من جديد في بروكسل في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في محادثات بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ودارت حرب دموية خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان من أجل السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ، في خريف 2020، أسفرت عن مقتل أكثر من 6500 شخص، وانتهت بهزيمة أرمينيا التي اضطرّت لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والتخلّي عن أجزاء واسعة من الإقليم الأذربيجاني الانفصالي كانت تسيطر عليها.