أفغانستان: قتيلان و4 مصابين في انفجار عبوة ناسفة غربي كابول

نقلت عن شهود عيان أن سيارة لاند كروزر انفجرت، كما تحدثت وسائل إعلام عن نجاة حاكم ولاية بانجشير من التفجير

أكد مصدر أفغاني، اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل الركاب في حي دشت برتشي غربي كابول، خلف قتيلان وأربعة مصابين، ونقلت عن شهود عيان أن سيارة لاند كروزر انفجرت، كما تحدثت وسائل إعلام عن نجاة حاكم ولاية بانجشير من تفجير استهدف سيارته وسط العاصمة.

وتشهد كابول في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات يعلن تنظيم "داعش" في الغالب مسؤوليته عنها، ومنذ توليها السلطة منتصف أغسطس/آب المنصرم، تؤكد حركة طالبان أن إعادة إرساء الأمن أولوية بالنسبة إليها، لكنّها تواجه موجة هجمات يشنّها التنظيم الإرهابي.