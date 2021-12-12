السعودية وباكستان: مباحثات حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

باكستان تعتبر حليفاً قوياً للسعودية على المستويين العسكري والاقتصادي

استقبل نائب قائد القوات البحرية الملكية السعودية اللـواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن الغريبي، نظيره الباكستاني الفريق البحري فيصل رسول، اليوم الأحد، حيث ناقش الجانبين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين، حسب وكالة الأنباء "واس" السعودية.

وجاء اللقاء على هامش زيارة يجريها المسؤول العسكري الباكستاني، للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة أركان القوات البحرية السعودية-الباكستانية، على ما جاء في موقع الخليج أون لاين

يشار إلى أن باكستان تعتبر حليفاً قوياً للسعودية على المستويين العسكري والاقتصادي.

ويذكر أن السعودية كانت قد أعلنت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة ودعم ميزان المدفوعات لباكستان.