روسيا: إصابة 7 أشخاص في تفجير بدير للراهبات جنوب موسكو

العبوة المتفجرة بدائية الصنع، وأن التفجير وقع بالقرب من مدرسة تقع في مبنى دير في مدينة سيربوخوف الروسية.

قالت وزارة الداخلية الروسي في منطقة موسكو، صباح اليوم الإثنين، إن "تلميذا سابقا يبلغ الثامنة عشرة دخل إلى مدرسة تقع في مبنى دير للراهبات وفجر نفسه وأصيب ما لا يقل عن سبعة اشخاص".

وأفادت وسائل إعلام روسية صباح اليوم الإثنين، أن تفجير عبوة ناسفة في دير للراهبات بموسكو، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص، وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الانفجار وقع على أراضي الدير الواقع في جنوب العاصمة موسكو.

وأضافت الوكالة أن العبوة المتفجرة بدائية الصنع، وأن التفجير وقع بالقرب من مدرسة تقع في مبنى دير في مدينة سيربوخوف الروسية.

وأكدت خدمات الطوارئ، إصابة سبعة أشخاص على الأقل في الانفجار، يعتقد أنهم جميعا قاصرون، وفقا للوكالة الروسية ولم تكشف وسائل الإعلام الروسية على الفور الجهة التي تقف وراء التفجير.

لكن وكالة سبوتنيك نقلت عن الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، قولها إن "شخصا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير للراهبات في سيربوخوف"

وأضافت فرادي لسبوتنيك أنه يجري فتح دعوى جنائية، وأن من بين المصابين مراهق يبلغ من العمر 15 عاما.