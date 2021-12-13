الجيش الوطني يحظى بميزة أن مضيق تايوان يعد خندقا طبيعيا ويمكن استخدامه في عمليات الاعتراض المشتركة

أكدت وزارة الدفاع التايوانية أن أي غزو صيني كامل يتضمن نزول قوات والسيطرة على الموانئ والمطارات، سيكون من الصعب جدا تحقيقه بسبب المشاكل التي ستواجهها بكين في إنزال القوات وإمدادها، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى الاحتفاظ ببعض قواتها في الاحتياط لمنع أي قوات أجنبية من الانضمام للمساعدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها، إلى أن "الجيش يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، ولن يكون من السهل احتلالها في وقت قصير. عمليات الإنزال ستواجه مخاطر عالية للغاية". مشيرة، أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات أيضا لأنه سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.

وأكدت أن "الجيش الوطني يحظى بميزة أن مضيق تايوان يعد خندقا طبيعيا ويمكن استخدامه في عمليات الاعتراض المشتركة مما يؤدي إلى قطع إمدادات الجيش الشيوعي مما يقلل بشدة من الكفاءة والتحمل القتالي لقوات الإنزال".

وأشارت الوزارة أن الصين ستحتاج أيضا إلى الاحتفاظ ببعض قواتها في الاحتياط لمنع أي قوات أجنبية من الانضمام لمساعدة تايوان ولمراقبة مناطق أخرى مثيرة للقلق على حدود الصين مثل الهند وبحر الصين الجنوبي، مضيفة أنّ «القواعد العسكرية الأميركية واليابانية قريبة من تايوان»، وأنّه «سيتمّ مراقبة أي هجوم صيني عن كثب».

يشار إلى أن التوترات بين التايوان والصين تصاعدت في العامين المنصرمين، مع تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من جزيرة تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني، حيث تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها.