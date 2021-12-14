أفغانستان: مقتل مدني وإصابة آخرين بانفجار في كابول

يعد "داعش" حاليا الخصم الرئيسي لطالبان في أفغانستان، وقد استهدف في الأسابيع الأخيرة الحركة بعدة هجمات

افاد مصدر أمني أفغاني بمقتل مدني وأصيب آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار بأحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول، وتشهد كابول في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات يعلن تنظيم "داعش" في الغالب مسؤوليته عنها.

ومنذ توليها السلطة منتصف أغسطس/آب المنصرم، تؤكد حركة طالبان أن إعادة إرساء الأمن أولوية بالنسبة إليها، لكنّها تواجه موجة هجمات يشنّها التنظيم الإرهابي.

ويُعدّ "داعش" حاليا الخصم الرئيسي لطالبان في أفغانستان، وقد استهدف في الأسابيع الأخيرة الحركة بعدة هجمات متتالية.