حذرت الدول من خطورة الوضع الإنساني في اليمن، مشددة على ضرورة وقف القتال في محافظة مأرب

حذرت السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا من خطورة الوضع الإنساني في اليمن، مشددة على ضرورة وقف القتال في مأرب.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الخميس، بأن الدول والقائم بالأعمال الأمريكي لدى اليمن عبّروا، خلال اجتماع عقدوه، عن قلقهم إزاء "الوضع الإنسانيّ الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني".

وبحسب ما افادت الوكالة، ان سفراء الدول الأربع أبدوا قلقهم العميق إزاء مواصلة الحوثيين زحفهم نحو مأرب، وأكدوا "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال".

وأدان السفراء الهجمات التي يشنها الحوثيون عبر الحدود على أراضي السعودية واستهداف الجماعة المدنيين والبنى التحتية الاقتصادية. ورحب السفراء الأربعة بالجهود المبذولة مؤخرا بغية إعادة إحياء تنفيذ اتفاق الرياض في جنوب اليمن، وبإسهام السعودية والإمارات في هذا المجال، مشددين على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا وخطة رئيسها.

جاء هذا بعد ان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد الميليشيات في محافظة مأرب و5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لليمن لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية للانباء كشف التجالف أن "الاستهدافات في مأرب دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصراً، بينما أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أن مواصلة الميليشيات الانقلابية استهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة يفاقم من حجم المعاناة الإنسانية.

وأوضح التحالف، في بيان له، أن عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية، ومخازن للذخيرة، وقضت على أكثر من 25 شخصا.

وأضاف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش استهدفت تجمعات وتحركات ميليشيات الحوثي بسلاح المدفعية في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب المحافظة، وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.