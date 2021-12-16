منظمة"العفو الدولية" تحذر من ترحيل ناشط "أويغوري" من المغرب إلى الصين

قضت محكمة النقض في المغرب بتسليم الناشط الإيغوري الصيني إدريس حسن بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية"

حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تدوينة لها على حسابها على فيسبوك، من احتمال ترحيل الناشط الحقوقي الأويغوري إدريس حسن من المغرب إلى الصين، لكونه مهدد بـ"التعذيب"مشيرة إلى أن محمكمة النقض في المغرب قررت تسليم الناشط للصين، وتتهمه الأخيرة بالانتماء إلى "جماعة إرهابية".

ووفق وسائل إعلام مغربية، بينها موقعا "هوية بريس" و"يابلادي"، قضت محكمة النقض بتسليم "حسن" إلى السلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة إرهابية".

وقالت المنظمة: "قرر المسؤولون المغاربة ترحيل الأيغوري إدريس حسن، إلا أن تسليمه الوشيك يعادل الإعادة القسرية، لأنه مُعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى الصين".

إلا أن جمعيات حقوقية تنفي صحة هذه التهمة، وتقول إن الصين تلاحق "حسن" بسبب نشاطه دفاعا عن حقوق أقلية الأيغور المسلمة.

وحتى الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة رسمية مغربية في هذا الشأن.

وكانت السلطات المغربية، قد اعتقلت في يوليو/تموز المنصرم، ناشطا من أقلية الأيغور المسلمة الصينية بناء على "مذكرة اعتقال إرهابي" صينية قامت إنتربول بتوزيعها، وذلك وفق معلومات من الشرطة المغربية وجماعة حقوقية.