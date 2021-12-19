بعد ثوران البركان في اندونيسيا: مسعفون يستنفرون لإنقاذ الحيوانات الأليفة والمواشي

على مدى الأيام الستة الماضية، قمنا بإجلاء المواشي ونقلناها إلى الملجأ. كما عالجنا الحيوانات المصابة وأطعمناها

هب الإندونيسيون لإسعاف حيواناتهم الأليفة في الجزيرة، بينما يواصل بركان سيميرو ثورانه. ويقول أحد المسعفين وهو منقذ حيوانات: "على مدى الأيام الستة الماضية، قمنا بإجلاء المواشي ونقلناها إلى الملجأ. كما عالجنا الحيوانات المصابة وأطعمناها".

وأضاف المسعف الذي يحمل اسم ساتريا: "غالباً ما يتم التقليل من شأن حركتنا من قبل أولئك الذين يركزون أكثر على إنقاذ البشر. يتساءلون عن سبب إجلاء الحيوانات عندما يكون إنقاذ الناس أهم. لكن إن فكروا في الأمر على المدى الطويل، فإننا نحافظ على سبل عيش الناس من خلال إنقاذ مواشيهم.

وكان بركان سيميرو في لوماجانغ في جزيرة جاوة الإندونيسية قد ثار في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر.