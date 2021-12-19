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منظمة التعاون الإسلامي تتعهّد المساعدة لأفغانستان وإنشاء صندوق اغاثة انساني

i24NEWS - AFP

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الدخان يتصاعد بعد قتال بين طالبان ورجال الأمن الأفغان في مدينة قندهار ، جنوب غرب كابول ، أفغانستان ، الخميس 12 أغسطس ، 2021 (AP Photo / Siddiqullah خان)
(AP Photo/Siddiqullah Khan)الدخان يتصاعد بعد قتال بين طالبان ورجال الأمن الأفغان في مدينة قندهار ، جنوب غرب كابول ، أفغانستان ، الخميس 12 أغسطس ، 2021 (AP Photo / Siddiqullah خان)

دول مجلس التعاون الإسلامي تتفق على إنشاء صندوق إغاثة إنساني لأفغانستان

تعهّدت منظمة التعاون الإسلامي الأحد التنسيق مع الأمم المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى تحرير أصول افغانية مجمّدة بمئات ملايين الدولارات، في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.

وفي اجتماع طارئ عقدته في باكستان، دعت المنظمة التي تضم 57 دولة إلى "تعزيز دور بعثة المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية حتى تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني"، وفق بيان أوردته على موقعها الإلكتروني.

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والاجتماع هو أكبر مؤتمر بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في آب/أغسطس وعودة طالبان إلى السلطة.

وجاء في قرار أصدرته منظمة التعاون الإسلامي عقب الاجتماع أن البنك الإسلامي للتنمية سيقود الجهود الرامية إلى تحرير المساعدات المجمّدة في الربع الأول من العام المقبل.

وحضّت المنظمة حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان على التقيد بـ"الواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة".

وكانت باكستان قد حذّرت الأحد من "عواقب وخيمة" على المجتمع الدولي إذا استمر الانهيار الاقتصادي في أفغانستان وحضّت قادة العالم على إيجاد سبل للتعامل مع قادة طالبان للمساعدة في منع حدوث كارثة إنسانية.