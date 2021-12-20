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الفلبين: إعصار "راي" يخلف 208 قتيلا وأكثر من 52 في عداد المفقودين بأكثر الكوارث الطبيعية فتكا في البلاد

i24NEWS - Reuters

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تجمع السكان بجوار منزلهم المدمر في كاركار بمقاطعة سيبو الفلبينية في 18 ديسمبر 2021 ، بعد أيام من ضرب سوبر تايفون راي للمدينة.
VICTOR KINTANAR / AFPتجمع السكان بجوار منزلهم المدمر في كاركار بمقاطعة سيبو الفلبينية في 18 ديسمبر 2021 ، بعد أيام من ضرب سوبر تايفون راي للمدينة.

وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن ما حصل في المناطق الساحلية "مجزرة فعلية".

خلف إعصار "راي" الذي ضرب الفلبين 208 قتيلا و239 شخصا على الأقل أصيبوا فيما يعتبر 52 في عداد المفقودين بعدما اجتاح الإعصار المناطق الجنوبيّة والوسطى من الأرخبيل في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في السنوات الأخيرة في هذا البلد وهجر أكثر من 300 ألف شخص منازلهم.

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وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن ما حصل في المناطق الساحلية "مجزرة فعلية".

وأدت العاصفة إلى انتزاع أسقف واقتلاع أشجار وأعمدة كهربائية ودمرت منازل خشبية، فيما غطت المياه بلدات مذكرة بالإعصار الفائق القوة "هايان" الذي ضرب الفلبين في العام 2013.

وتعد جزيرة بوهول من أكثر الجزر تضررا مع سقوط ما لا يقل عن 80 قتيلا على ما أعلن حاكم المنطقة ارتور ياب.

وسجل دمار واسع أيضا في جزر سيارجاو وديناجات ومينداناو وهي أكثر المناطق تضررا، الخميس، عندما ضرب الإعصار البلاد مصحوبا برياح سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت وسائل الاتصال في أجزاء عدة من المناطق المتضررة، ما زاد من صعوبة عمل فرق الإغاثة في تقييم حجم الأضرار، كما انقطع التيار الكهربائي أيضا ما أثر على محطات ضخ المياه وأجهزة الصرف الآلي.

ونشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة وخفر السواحل للمساعدة في أعمال البحث والانقاذ.

وقال الصليب الأحمر الفلبيني إن ما حصل في المناطق الساحلية "مجزرة فعلية".