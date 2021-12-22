حركة طالبان تعيد فتح أبواب المتحف الوطني الأفغاني أمام الزوار

العديد من القطع المعروضة داخل متحف أفغانستان الوطني تتعارض مع عقيدة حركة طالبان

أعادت وزارة الاعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، فتح أبواب متحف أفغانستان الوطني، أمام الزوار للتمتع بآلاف القطع المعروضة فيه والعائدة بغالبيتها إلى حقبة ما قبل الإسلام، وذلك بعد 3 أشهر على عودة الحركة إلى السلطة في منتصف آب/أغسطس الماضي.

وقال رحمة الله وهو أحد الزائرين، "أردت أن أطلع أكثر على تاريخ بلادي. فهو يحتل مكانة خاصة في قلبي". مضيفا بعدما أمضى دقائق طويلة يتفحص مجموعة من السيوف التي تعود إلى ألفي سنة "البشر يعلقون أهمية كبيرة لتاريخهم، هذا يأتي بالفطرة".

وفي نفس السياق -أتت زُحَل (24 عاما) لرؤية مجموعة الحلي العائدة للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر "لأعرف كيف كانت في الماضي". وتضيف الشابة التي أتت مع أبناء عمها وشقيقات وأشقاء لها أصغر سنا، "أردت أن أرى الفرق بين حلي الماضي وتلك التي لدينا راهنا".

ومن جهة، أكد المسؤول البالغ 35 عاما أن حركة طالبان "لم تصدر أي توجيهات جديدة لنا" وعناصرها يزورون أيضا المتحف، كما بات عناصر من الحركة يحرسون الآن مدخل المتحف من أي هجوم محتمل لتنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان".

ومن جانب آخر، قال مدير البعثة الأثرية الفرنسية في أفغانستان، المتواجد حاليا في فرنسا، فيليب ماركي، "حتى الآن تبدو سياسة طالبان الثقافية في ما يتعلق بالقطع الفنية إيجابية وواقعية جدا". مضيفا أن استمرار هذه السياسة "رهن على الأرجح باستجابة الأسرة الدولية" لمطالب حركة طالبان باستئناف المساعدات المعلقة. وأعرب عن خشيته من أن رفض تلبية هذا المطلب قد يؤدي إلى تراجع على صعيد الثقافة أو في مجالات أخرى.

يشار إلى أن العديد من القطع المعروضة داخل متحف أفغانستان الوطني تتعارض مع عقيدة حركة طالبان، وخلال فترة حكمها الأولى بين العامين 1996 و2001 دمرت الحركة عدة تماثيل في المتحف على غرار ما فعلت مع تفجير تماثيل بوذا العملاقة في باميان، ما أثار صدمة عالمية. يضاف إلى ذلك أن آلاف القطع نهبت ولم يعثر عليها بعد.

ويذكر أنه لا تزال مؤسسة عريقة أخرى هي المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان مقفلة، وقد هرب مدير المعهد من البلاد مع مئات الموظفين والطلاب وعائلاتهم.