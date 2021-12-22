في أول قرار لمجلس الأمن لصالح أفغانستان: السماح بوصول مساعدات دولية

يهدف القرار الى الحد من تدفق اللاجئين الى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة الى تلبية الحاجة لمساعدات متنامية

اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع الأربعاء، تقدمت به الولايات المتحدة يهدف الى تسهيل وصول المساعدة الانسانية لأفغانستان مدى عام، و"تأمين السلع والخدمات الضرورية" من دون أن يتضارب ذلك مع العقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد الذي لم يحصل بعد على اعتراف المجتمع الدولي بشرعيته.

ويهدف القرار الى الحد من تدفق اللاجئين الى الدول المجاورة لأفغانستان، إضافة الى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية. وبخلاف صيغة سابقة للنص تضمنت استثناء عقوبات محددة وفق كل حالة على حدة.

كما نص القرار على إعادة النظر في الاستثناءات العامة المرتبطة بالمساعدة الانسانية بإنقضاء عام واحد، وذلك في محاولة لضمان وصول المساعدة فعليا للمواطنين الأفغان. مع العلم أن فرنسا والهند طلبتا خلال المفاوضات، الا يسري القرار سوى لستة اشهر، بحسب دبلوماسيين.

وأفاد دبلوماسي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس بأنه "في حال كشفت أدلة تشير الى خرق الاستثناء أو وصول الأموال الى افراد معاقبين، فسيتم التراجع عن القرار ". وأوضح أن القرار يستند الى آليات تشجع مقدمي المساعدة الانسانية على "الحد من اي استفادة" مباشرة او غير مباشرة لصالح أفراد او كيانات تستهدفها العقوبات الدولية، فضلا عن إعداد تقرير أممي كل ستة أشهر حول كيفية تنفيذ آلية المساعدة.

وأكد من جانبه، السفير الصيني لدى المنظمة الأممية زانغ جون أن "المساعدة الإنسانية والمساعدة الحيوية ينبغي أن تصل الى الشعب الأفغاني من دون أي عائق".