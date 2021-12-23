السفارة الإسرائيلية لدى مانيلا تقدم مساعدات إنسانية لضحايا إعصار "راي" في الفلبين

ارتفع عدد ضحايا الإعصار إلى 375 قتيلا على الأقل، فيما تواصل السلطات عملية احصاء المنازل المدمرة

قدمت السفارة الإسرائيلية لدى مانيلا مساعدات إنسانية لضحايا إعصار "راي" الذي ضرب جنوب شرق الفلبين، حيث أشرف السفير الإسرائيلي لدى مانيلا، إيلان بلس، على تسليم المساعدات التي شملت أنظمة تنقية المياه وأنظمة الطاقة الشمسية والغذاء ومعدات النظافة في مدينة سيبو.

تتمتع إسرائيل بعلاقة ودية للغاية مع الفلبين ولديها تقليد طويل في مساعدة البلاد بعد الكوارث الطبيعية.

وارتفع عدد ضحايا إعصار “راي”، الذي ضرب الفلبين يوم الجمعة المنصرم، إلى 375 قتيلا على الأقل، فيما تواصل السلطات عملية احصاء المنازل المدمرة، واصلاح الأعطال التي تسبب بها في وسط وجنوب البلاد.