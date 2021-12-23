مقتل شخصان على الأقل في انفجار في سوق بالعاصمة طهران

مقتل وإصابة 7 أشخاص في انفجار بأحد أسواق إيران

أعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران عن انفجار وحريق اندلع في سوقٍ لبيع الزهور بالعاصمة طهران، وقال: ان "الحادث خلّف قتلى اثنين حتى الآن". وبحسب وسائل إعلام محلية إن هذه الحادثة خلفت مقتل شخصين حتى الآن وإصابة 5 آخرين جراء الانفجار.

وذكر جلال ملكي المتحدث باسم إدارة الإطفال في طهران، في حديث للتلفزيون الحكومي، إن هذه الحادثة خلفت مقتل شخصين حتى الآن"، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 5 آخرين جراء الانفجار.

وقال جلال ملكي المتحدث باسم إدارة الإطفال في طهران، في حديث للتلفزيون الحكومي عن انفجار وحريق في سوق غول محلاتي في شارع زمزم، عند تقاطع طريق محلاتي ، وتم استدعاء أربع محطات إطفاء على الفور وتم إرسالهم إلى مكان الحادث ومعهم صهريج مياه".

وأضاف: "مع وجود رجال الإطفاء في مكان الحادث، لوحظ تدمير العديد من المحلات التجارية بعد الانفجار في أحد المتاجر". وفي إشارة إلى إصابات عدة أشخاص في الحادث، قال: "عملية الإطفاء انتهت، لكن رجال الإطفاء ما زالوا يبحثون عن شخص آخر إذا كان تحت الأنقاض".