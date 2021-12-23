العراق تدعو لمفاوضات "مباشرة" بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي

وزير الخارجية العراقي: حان الوقت لإجراء "مفاوضات مباشرة" بين إيران والولايات المتحدة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الخميس أن الوقت حان لإجراء "مفاوضات مباشرة" بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وذلك في تصريحات خلال زيارته طهران.

وبدأت إيران والقوى الكبرى في وقت سابق هذا العام، مباحثات تهدف الى إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه في 2018. وتشارك واشنطن بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات التي تستضيفها فيينا.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره حسين أمير عبداللهيان "هناك مشكلة في آلية المفاوضات (...) المفاوضات مع الجانب الأميركي هي مفاوضات غير مباشرة ومن خلال المندوب الأوروبي".

وتابع "نعتقد أن الوقت قد حان لمفاوضات مباشرة بين واشطن وطهران للوصول الى تفاهمات مشتركة ليس فقط حول المشروع النووي ولكن أيضا حول العقوبات المفروضة على إيران"، مشددا على الحاجة "الى تواصل مباشر بين الطرفين ونحن نسعى من أجل هذا".

وشدد على أن "مصلحة العراق تتطلب منا أن نساعد، اذا كان باستطاعتنا، الطرفين للجلوس الى طاولة الحوار ونحن من دعاة المفاوضات المباشرة بين الطرفين وهذا ليس سرا"، موضحا أن بغداد طرحت ذلك على واشنطن وطهران.

ولم يعلّق وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر الصحافي بشكل مباشر على الموقف العراقي، الا أنه تطرق الى مباحثات فيينا، موضحا أن الأميركيين "يبعثون ببعض الرسائل غير المكتوبة ويتلقون ردا عليها".