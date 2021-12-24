أولمبياد بكين 2022: اليابان لن ترسل ممثلين حكوميين إلى الألعاب

"من المهم للصين احترام القيم المشتركة التي يتقاسمها المجتمع الدولي، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون"

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، أن بلاده "لن ترسل أي ممثلين حكوميين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في شباط/فبراير العام المقبل"، ولم يستخدم المتحدث مصطلح "المقاطعة السياسية"، خلافاً لحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قررت مقاطعة الأولمبياد دبلوماسياً.

وتجنب ماتسونو وصف القرار بالمقاطعة، قائلا: "ليس لدينا أي نية لإرسال مسؤولين حكوميين"، مضيفاً "تعتقد اليابان أنه من المهم للصين احترام القيم المشتركة التي يتقاسمها المجتمع الدولي، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأفاد ماتسونو أن "رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو ستتواجد في بكين خلال الألعاب المقررة بين 4 و20 شباط/فبراير، والأمر ينطبق أيضاً على رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا".

وأضاف أن هاشيموتو ستتوجه إلى بكين "للتعبير عن الامتنان والاحترام للرياضيين وغيرهم ممن دعموا ألعاب طوكيو" التي أقيمت الصيف الماضي بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واتخذت اليابان هذا القرار بعد "دراسة متأنية" للمسألة، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي المقاطعة الدبلوماسية لألعاب بكين الشتوية، تنديداً بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.