روسيا: الرئيس يؤكد إجراء تجربة لصاروخ يفوق سرعة الصوت يبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلومتر

تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم،

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن نجاح تجربة إطلاق مجموعة من صواريخ "تسيركون" تفوق سرعة الصوت، ووصفه بأنه" أحدث صاروخ لدينا، يعمل على كل من الأهداف البحرية والبحرية والأرضية"يبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كيلوميتر قادر على ضرب الأهداف البرية والبحرية بالفعالية نفسها.

تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم،

وأضاف بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم: "تم إجراء الاختبارات بنجاح وبدون أخطاء، إن هذا حدث عظيم في البلاد وخطوة مهمة في زيادة أمن روسيا وزيادة قدرتها الدفاعية".

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.