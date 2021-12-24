تركيا وقطر تتوصلان لاتفاق مع الحكومة الأفغانية لتشغيل 5 مطارات بينها "كابول"

اتفاق مبدئي مع حكومة طالبان حول تشغيل مطار العاصمة كابل، و4 مطارات أخرى في البلاد،

كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم الجمعة، أن تركيا وقطر توصلتا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة طالبان حول تشغيل مطار العاصمة كابول، و4 مطارات أخرى في البلاد،مضيفة "تم إجراء محادثات مثمرة وفعالة حول تشغيل المطارات"، متابعة أنه "سيتم تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديد تفاصيل عمليات التشغيل"

جاء ذلك وفق تصريحات لوكالة الأناضول، أدلت بها مصادر مطلعة على اجتماعات ومشاورات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك، حول تشغيل مطار كابول، وأوضحت أنه "تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات من خلال اللجان الفنية في الأيام المقبلة".

وكانت مصادر دبلوماسية قد صرحت الأربعاء المنصرم، أن "الدوحة وأنقرة اتفقتا على التشارك في تشغيل مطار كابول الدولي، وأنه سيتم إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص، الخميس"

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس، قرارًا اقترحته الولايات المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاقتصادية إلى أفغانستان وينص القرار على أنه يُسمح بالمدفوعات أو الأصول المالية أو الموارد المالية الأخرى وإيصال المساعدات في الوقت المناسب وتوفير السلع والخدمات الأساسية والدعم لأنشطة مماثلة.

وأشاد المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد ،بخطوة مجلس الأمن ، ووصفها بأنها خطوة نحو التنمية الاقتصادية لأفغانستان، كما دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لرفع العقوبات عن مؤسسات الحكومة الأفغانية.

وفي السياق قال رئيس أفغانستان بين عامي 2001 و2014، حتمدكرزاي، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إنه "على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات التي يحتاجها الأفغانيون، ووضع عدم الثقة في طالبان جانبا"، مشيرا إلى أن "الحقيقية الموجود على أرض الواقع هي أن طالبان هي الآن سلطة الأمر الواقع في البلاد".